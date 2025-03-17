18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri: Çanakkale Şehitleri minnetle anılıyor
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, her yıl yurdumuzda büyük bir saygı ve minnetle anılan önemli bir tarih. 18 Mart 1915'te, çetin koşullarda verilen bu destansı mücadele, "Çanakkale Geçilmez!" sözünü tüm dünyaya ilan etmiş ve tarih sahnesine altın harflerle yazılmıştır. Bu tarihin anlam ve önemine dikkat çekmek isteyenler için 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajlarıını derledik.
Çanakkale Zaferi, sadece geçmişte kazanılmış bir savaş değil, gelecek nesillere aktarılacak büyük bir kahramanlık öyküsüdür. Her 18 Mart'ta, bu destanı yazan kahraman askerlerimizi, vatan için canını feda eden aziz şehitler ve gaziler minnetle anılıyor.