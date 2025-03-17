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18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri: Çanakkale Şehitleri minnetle anılıyor

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, her yıl yurdumuzda büyük bir saygı ve minnetle anılan önemli bir tarih. 18 Mart 1915'te, çetin koşullarda verilen bu destansı mücadele, "Çanakkale Geçilmez!" sözünü tüm dünyaya ilan etmiş ve tarih sahnesine altın harflerle yazılmıştır. Bu tarihin anlam ve önemine dikkat çekmek isteyenler için 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajlarıını derledik.

18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri: Çanakkale Şehitleri minnetle anılıyor - 1

Çanakkale Zaferi, sadece geçmişte kazanılmış bir savaş değil, gelecek nesillere aktarılacak büyük bir kahramanlık öyküsüdür. Her 18 Mart'ta, bu destanı yazan kahraman askerlerimizi, vatan için canını feda eden aziz şehitler ve gaziler minnetle anılıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri: Çanakkale Şehitleri minnetle anılıyor - 2

KISA 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI

"18 Mart Çanakkale Zaferi, vatan uğruna can veren kahramanlarımızın destanıdır. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."

"Çanakkale geçilmez! Bu destanı yazan kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyoruz."
"Vatan toprağına kanlarını akıtan şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun."

"Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik ve beraberlik içinde neler başarabileceğinin en büyük kanıtıdır."

"Aziz şehitlerimizin fedakârlıklarıyla yazılan bu destanı unutmayacağız, unutturmayacağız."

18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri: Çanakkale Şehitleri minnetle anılıyor - 3

"Çanakkale, vatan sevgisinin imkânsızı nasıl mümkün kıldığının destanıdır. Şehitlerimize minnettarız."

"Onlar, vatan uğruna gözlerini kırpmadan canlarını verdiler. Bugün hür yaşıyorsak, onların fedakârlıkları sayesindedir."


18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri: Çanakkale Şehitleri minnetle anılıyor - 4

"Çanakkale ruhu; cesaretin, fedakârlığın ve vatan sevgisinin ebedi nişanesidir. Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz."

"Siperlerde yazılan bu destan, vatan sevgisinin en asil göstergesidir. Şehitlerimizin ruhu şad olsun."

18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri: Çanakkale Şehitleri minnetle anılıyor - 5

UZUN 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI

"Bugün, tarihin altın sayfalarına kazınmış, milletimizin azim ve kararlılığının destanlaştığı gündür. Çanakkale Zaferi, yalnızca bir askeri başarı değil; aynı zamanda vatan sevgisinin, fedakârlığın ve inancın zaferidir."

18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri: Çanakkale Şehitleri minnetle anılıyor - 6

"1915'te, yedi düvele karşı verilen bu mücadelede Mehmetçik, vatan toprağını korumak uğruna canını hiçe saymış, 'Çanakkale Geçilmez' diyerek tarihe damga vurmuştur. Düşman donanmalarının geçilmez sanılan hatları zorladığı, Mehmetçiğin göğsünü siper ettiği o günlerde, vatan toprağının her karışı kanla sulanmış, şehitlerimizin kahramanlık destanı yazılmıştır."

18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri: Çanakkale Şehitleri minnetle anılıyor - 7

"Bu zafer, yalnızca cephede kazanılmadı; annelerin duasında, gençlerin cesaretinde ve milletin inancında da kazanıldı. Çanakkale'de verilen mücadele, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin en güçlü kanıtıdır."

"Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna gözünü kırpmadan can veren tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun."

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