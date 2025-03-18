18 Mart resmi tatil mi? Bugün okullar açık mı? 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü programı
18 Mart Salı günü Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü coşkusu yaşanırken gündeme gelen konulardan biri de resmi tatil oldu. Ulusal ve dini bayramların birçoğunda kamu kurumları, okullar, üniversiteler, banka, sağlık ocakları ve diğer birçok kurum kapalı olduğundan 18 Mart tarihinin resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Milli ve dini öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanıyor. Peki, 18 Mart resmi tatil mi? Bugün okullar açık mı?
1915 yılı, Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihi açısından çok önemli bir dönemeçtir. Çanakkale'de Türk ordusunun gösterdiği destan niteliğindeki direniş, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda ulusal bağımsızlık mücadelesinin simgesi olmuştur. Bu zafer, dünya savaşlarının gidişatını etkileyen ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde bir dönüm noktası olan bir zaferdir. Çanakkale’deki bu kahramanlık, sadece Türk halkını değil, aynı zamanda tüm dünyayı etkileyen bir zafer olmuştur. Hem askeri bir başarı hem de ulusal bir özgürlük mücadelesinin simgesi olan Çanakkale Zaferi, Türk milletinin bağımsızlık yolundaki kararlılığını ortaya koymuştur. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart'ta yapılacak törenler için hazırlıklar sürüyor.