18 Mart resmi tatil mi? Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kutlanacak

Türkiye’de milli ve dini günler, resmi tatil olarak kutlanıyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Emek ve Dayanışma Günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Zafer Bayramı, Cumhuriyet Bayramı gibi tarihler resmi tatil olarak kutlanıyor. Dini günlerden olan Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’da benzer şekilde resmi tatil olduğundan birçok kamu kurumu kapalı oluyor.