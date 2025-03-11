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18 Mart resmi tatil mi? Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kutlanacak

18 Mart, her yıl düzenlenen resmi törenlerle yurt genelinde kutlanıyor. Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü bu yıl Salı gününe denk gelirken gözler kamu kurumları ve okullara çevrildi. Resmi tatil günlerinde, belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, muhtarlıklar, okullar, bankalar, kargo firmaları ve diğer birçok kurum hizmet vermiyor. Peki 18 Mart resmi tatil mi, okullar kapalı mı? İşte, resmi tatil tarihleri ve Çanakkale Zaferi’nin anlam ve önemi…

18 Mart resmi tatil mi? Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kutlanacak - 1

Türkiye’de milli ve dini günler, resmi tatil olarak kutlanıyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Emek ve Dayanışma Günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Zafer Bayramı, Cumhuriyet Bayramı gibi tarihler resmi tatil olarak kutlanıyor. Dini günlerden olan Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’da benzer şekilde resmi tatil olduğundan birçok kamu kurumu kapalı oluyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

18 Mart resmi tatil mi? Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kutlanacak - 2

18 MART RESMİ TATİL Mİ?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, resmi tatiller arasında yer almamaktadır. Bu sebeple 18 Mart Salı günü okullar, belediyeler, sağlık kuruluşları, bankalar, kargo firmaları ve diğer tüm işletmeler normal çalışma saatlerinde açık olacak.

18 Mart resmi tatil mi? Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kutlanacak - 3

18 MART ANLAM VE ÖNEMİ

Çanakkale Savaşı’nın Türk tarihi açısından önemi oldukça büyüktür. Çanakkale’de elde edilen zaferle birlikte Anadolu toprakları ve Boğazların Türkler hâkimiyetinde kalmıştır. Türk ulusu, bu savaşta birçok kayıp verirken 18 Mart tarihinde hem bu tarihi zafer kutlanırken hem de savaşta hayatını kaybeden şehitler anılır.

18 Mart resmi tatil mi? Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kutlanacak - 4

2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Resmi tatil günlerinde tüm kamu kurumları kapalı olurken sağlık kurumlarından olan hastanelerin acil servisleri hizmet vermeye devam eder. Eczaneler nöbet sistemine uygun çalışırken aile hekimlikleri (sağlık ocakları) kapalı olur. Özel ve kamu bankaları hizmet vermezken belediyeler, valilikler, muhtarlıklar kapalı olur. 2025 yılında hafta içine denk gelen resmi tatiller şu şekilde;

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çarşamba

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı Perşembe

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Pazartesi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Salı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba

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