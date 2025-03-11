18 Mart resmi tatil mi? Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kutlanacak
18 Mart, her yıl düzenlenen resmi törenlerle yurt genelinde kutlanıyor. Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü bu yıl Salı gününe denk gelirken gözler kamu kurumları ve okullara çevrildi. Resmi tatil günlerinde, belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, muhtarlıklar, okullar, bankalar, kargo firmaları ve diğer birçok kurum hizmet vermiyor. Peki 18 Mart resmi tatil mi, okullar kapalı mı? İşte, resmi tatil tarihleri ve Çanakkale Zaferi’nin anlam ve önemi…
Türkiye’de milli ve dini günler, resmi tatil olarak kutlanıyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Emek ve Dayanışma Günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Zafer Bayramı, Cumhuriyet Bayramı gibi tarihler resmi tatil olarak kutlanıyor. Dini günlerden olan Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’da benzer şekilde resmi tatil olduğundan birçok kamu kurumu kapalı oluyor.