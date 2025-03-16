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18 Mart Salı günü resmi tatil mi, okullar açık mı? 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 101. yıl dönümü programı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 110. yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşku ve gururla kutlanacak. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan bu anlamlı gün, milletimizin azim ve kararlılığının en büyük göstergelerinden biri olarak her yıl özel törenlerle anılıyor.

18 Mart Salı günü resmi tatil mi, okullar açık mı? 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 101. yıl dönümü programı - 1

1915 yılı, Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihi açısından çok önemli bir dönemeçtir. Çanakkale'de Türk ordusunun gösterdiği destan niteliğindeki direniş, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda ulusal bağımsızlık mücadelesinin simgesi olmuştur. Bu zafer, dünya savaşlarının gidişatını etkileyen ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde bir dönüm noktası olan bir zaferdir. Çanakkale’deki bu kahramanlık, sadece Türk halkını değil, aynı zamanda tüm dünyayı etkileyen bir zafer olmuştur. Hem askeri bir başarı hem de ulusal bir özgürlük mücadelesinin simgesi olan Çanakkale Zaferi, Türk milletinin bağımsızlık yolundaki kararlılığını ortaya koymuştur. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart'ta yapılacak törenler için hazırlıklar sürüyor. 

TÜRKİYE HABERLERİ

18 Mart Salı günü resmi tatil mi, okullar açık mı? 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 101. yıl dönümü programı - 2

18 MART RESMİ TATİL Mİ?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, resmi tatil kapsamında değildir. Bu nedenle kamu kurumları, özel sektör ve okullar normal işleyişine devam eder. Ancak bazı illerde valilik veya kaymakamlık kararıyla okullarda tören ve etkinlik programlarına bağlı olarak yarım gün tatil uygulaması yapılabilir.

18 Mart Salı günü resmi tatil mi, okullar açık mı? 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 101. yıl dönümü programı - 3

ÇANAKKALE VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünün kentte coşkulu bir şekilde kutlanması amacıyla 18 Mart Salı günü, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim kurumlarında, halk eğitimi merkezlerinde ve özel kurslarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verileceği duyuruldu.

18 Mart Salı günü resmi tatil mi, okullar açık mı? 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 101. yıl dönümü programı - 4

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ PROGRAMI

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü kapsamındaki “Zafer Haftası” etkinlikleri başladı.

18 Mart Salı günü resmi tatil mi, okullar açık mı? 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 101. yıl dönümü programı - 5

17 Mart tarihinde saat 17:30'da Çanakkale Belediyesi Troia Sergi Salonu'nda Çanakkale temalı fotoğraf sergisi, 14:30'da Çanakkale Zaferi Anma Programı ve resim sergisi gerçekleştirilecek. Kepez Belediyesi Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezi'nde saat 17:00'de Yüzyılım Cumhuriyet adlı belgesel gösterimi olacak.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 101. yıl dönümü ise gün boyu etkinliklerle devam edecek. Çelenk sunma ve şehitler abidesi töreni ile başlayan etkinlikler Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bando Konseri ile devam edecek.

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