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18 Mart Salı okullar tatil mi, resmi tatil mi? Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anlam ve önemi

Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, 2025 yılında Salı gününe denk geliyor. Özellikle öğrenciler ve kamu kurumu çalışanları ise resmi tatil bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Resmi tatil günlerinde eğitim kurumları faaliyetlerine ara verirken özel ve kamu bankaları kapalı oluyor. Kamu kurumlarından olan belediyeler, valilikler, muhtarlıklar, aile sağlığı merkezleri ve diğer işletmeler milli ve dini bayramlarda kapalı oluyor. 18 Mart’ta okulların durumuyla ilgili beklenen açıklama geldi. Peki 18 Mart resmi tatil mi, okullar kapalı mı olacak? İşte, yapılan açıklama…

18 Mart Salı okullar tatil mi, resmi tatil mi? Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anlam ve önemi - 1

Türkiye’de milli ve dini günler, resmi tatil olarak kutlanıyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Emek ve Dayanışma Günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Zafer Bayramı, Cumhuriyet Bayramı gibi tarihler resmi tatil olarak kutlanıyor. Dini günlerden olan Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’da benzer şekilde resmi tatil olduğundan birçok kamu kurumu kapalı oluyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

18 Mart Salı okullar tatil mi, resmi tatil mi? Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anlam ve önemi - 2

18 MART OKULLAR TATİL Mİ?

Çanakkale Valiliği 18 Mart Salı günü okulların tatil olduğunu açıkladı. 18 Mart Şehitleri Anma Ünü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde sadece Çanakkale ilinde okullar tatil olacak. Diğer 80 ilde eğitim öğretim faaliyetleri sürecek.

18 Mart Salı okullar tatil mi, resmi tatil mi? Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anlam ve önemi - 3

18 MART RESMİ TATİL Mİ?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, resmi tatiller arasında yer almamaktadır. Bu sebeple 18 Mart Salı günü okullar, belediyeler, sağlık kuruluşları, bankalar, kargo firmaları ve diğer tüm işletmeler normal çalışma saatlerinde açık olacak.

18 Mart Salı okullar tatil mi, resmi tatil mi? Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anlam ve önemi - 4

18 MART ANLAM VE ÖNEMİ

Çanakkale Savaşı’nın Türk tarihi açısından önemi oldukça büyüktür. Çanakkale’de elde edilen zaferle birlikte Anadolu toprakları ve Boğazların Türkler hâkimiyetinde kalmıştır. Türk ulusu, bu savaşta birçok kayıp verirken 18 Mart tarihinde hem bu tarihi zafer kutlanırken hem de savaşta hayatını kaybeden şehitler anılır.

18 Mart Salı okullar tatil mi, resmi tatil mi? Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anlam ve önemi - 5

2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Resmi tatil günlerinde tüm kamu kurumları kapalı olurken sağlık kurumlarından olan hastanelerin acil servisleri hizmet vermeye devam eder. Eczaneler nöbet sistemine uygun çalışırken aile hekimlikleri (sağlık ocakları) kapalı olur. Özel ve kamu bankaları hizmet vermezken belediyeler, valilikler, muhtarlıklar kapalı olur. 2025 yılında hafta içine denk gelen resmi tatiller şu şekilde;

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çarşamba

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı Perşembe

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Pazartesi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Salı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba

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