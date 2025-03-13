18 Mart Salı okullar tatil mi, resmi tatil mi? Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anlam ve önemi
Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, 2025 yılında Salı gününe denk geliyor. Özellikle öğrenciler ve kamu kurumu çalışanları ise resmi tatil bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Resmi tatil günlerinde eğitim kurumları faaliyetlerine ara verirken özel ve kamu bankaları kapalı oluyor. Kamu kurumlarından olan belediyeler, valilikler, muhtarlıklar, aile sağlığı merkezleri ve diğer işletmeler milli ve dini bayramlarda kapalı oluyor. 18 Mart’ta okulların durumuyla ilgili beklenen açıklama geldi. Peki 18 Mart resmi tatil mi, okullar kapalı mı olacak? İşte, yapılan açıklama…
Türkiye’de milli ve dini günler, resmi tatil olarak kutlanıyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Emek ve Dayanışma Günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Zafer Bayramı, Cumhuriyet Bayramı gibi tarihler resmi tatil olarak kutlanıyor. Dini günlerden olan Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’da benzer şekilde resmi tatil olduğundan birçok kamu kurumu kapalı oluyor.