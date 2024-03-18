18 Mart teravih saatleri: Teravih namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul-Ankara-İzmir teravih vakitleri
Ramazanın en önemli ibadetlerinden birisi olan teravih namazına gitmek isteyen vatandaşlar iftar sonrası teravih namazının saat kaçta olduğunu sorguluyor. Müslümanlar için büyük öneme sahip ramazanın 9. teravih namazı Türkiye genelindeki cami ve mescitlerde kılınacak. İftar saatinin gelmesi ile şimdi de yatsı ezanı ile birlikte kılınan teravih namazının saati merak konusu oldu. Peki, teravih namazı saat kaçta kılınacak?
"On bir ayın sultanı" ramazanın devam etmesi ile teravih saatleri de araştırılıyor. Ülke genelindeki camilerde bu akşam teravih namazı kılınacak. Oruçlarını açtıktan sonra cemaate birlikte teravih namazını eda etmek isteyen vatandaşlar başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok şehrin teravih vakitlerini sorguluyor.