18 Şubat Salı Bugün okullar tatil mi, hangi illerde? Kar tatili olan il ve ilçeler hangileri?

18 Şubat Salı günü yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili olurken gözler okullara çevrildi. Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşerken özellikle Sinop, Kastamonu, Samsun, Çorum, Amasya, Ordu, Tokat gibi illerde kar yağışı görülüyor. İstanbul’da ise meteoroloji tahminlerine göre kar yağışının yarın etkili olması bekleniyor. Kastamonu Valiliği ve Sinop Valiliği eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili açıklama yaptı. Samsun’da ise kar yağışı sonrası bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Peki Bugün okullar tatil mi, hangi illerde? İşte, kar tatili olan illerin listesi…

18 Şubat Salı Bugün okullar tatil mi, hangi illerde? Kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? - 1

Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı bölgelerde yaşanabilecek aksiliklerin önüne geçilmesi için eğitim öğretim faaliyetlerine ara veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı okulların kar tatili olmasına ilişkin değerlendirmede bulunmazken tatil kararı ilgili valilik tarafından alınıyor. Kar yağışı sebebiyle iki ilde eğitim öğretim faaliyetlerine 18 Şubat Salı günü ara verildiği duyuruldu. Samsun Valiliği ise meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Peki Bugün okullar tatil mi? 18 Şubat okul var mı, yok mu? İşte, kar tatiliyle ilgili son dakika gelişmeleri…

TÜRKİYE HABERLERİ

18 Şubat Salı Bugün okullar tatil mi, hangi illerde? Kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? - 2

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

18 Şubat Salı günü, yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Karadeniz’de Sinop, Kastamonu, Samsun, Çorum, Amasya, Ordu, Tokat gibi illerin iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Kastamonu Valiliği tarafından yapılan açıklamada yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 18 Şubat Salı günü il merkezinde ” taşımalı eğitime” bir gün ara verildiği aktarıldı.

Sinop Valiliği tarafından yapılan duyuruda ise benzer şekilde “Taşımalı Eğitim Öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı. Ayrıca kamu görevlisi engelliler, hamileler ve ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan 17 Şubat Salı günü 1 gün idari izinli olacak.

Samsun'da ise 19 Mayıs, Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, İlkadım ile Tekkeköy ilçelerinde de taşımalı eğitim yapılmayacağı bildirildi.

18 Şubat Salı Bugün okullar tatil mi, hangi illerde? Kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? - 3

SAMSUN'DA BAZI İLÇELERDE OKULLAR TATİL OLDU

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle 19 Mayıs, Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, İlkadım ile Tekkeköy ilçelerinde de taşımalı eğitim yapılmayacağı bildirildi.

18 Şubat Salı Bugün okullar tatil mi, hangi illerde? Kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? - 4

YARIN İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji hava durumu raporuna göre yurt genelinde Sibirya’dan gelen soğuk hava etkili olacak. Ankara ve İstanbul’da bugün karla karışık yağmur yarın ise kar yağışının etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 8 ila 12 derece arasında düşmesi beklenirken İstanbul Valiliği ve Ankara Valiliği uyarılarda bulundu.

İstanbul’da 19 Şubat Çarşamba günü okulların tatil olmasına ilişkin bir karar bulunmuyor. Hava durumu değerlendirmelerinin ardından İstanbul Valiliği tarafından alınan kararın açıklanması bekleniyor.

18 Şubat Salı Bugün okullar tatil mi, hangi illerde? Kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? - 5
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