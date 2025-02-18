18 Şubat Salı Bugün okullar tatil mi, hangi illerde? Kar tatili olan il ve ilçeler hangileri?
18 Şubat Salı günü yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili olurken gözler okullara çevrildi. Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşerken özellikle Sinop, Kastamonu, Samsun, Çorum, Amasya, Ordu, Tokat gibi illerde kar yağışı görülüyor. İstanbul’da ise meteoroloji tahminlerine göre kar yağışının yarın etkili olması bekleniyor. Kastamonu Valiliği ve Sinop Valiliği eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili açıklama yaptı. Samsun’da ise kar yağışı sonrası bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Peki Bugün okullar tatil mi, hangi illerde? İşte, kar tatili olan illerin listesi…
Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı bölgelerde yaşanabilecek aksiliklerin önüne geçilmesi için eğitim öğretim faaliyetlerine ara veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı okulların kar tatili olmasına ilişkin değerlendirmede bulunmazken tatil kararı ilgili valilik tarafından alınıyor. Kar yağışı sebebiyle iki ilde eğitim öğretim faaliyetlerine 18 Şubat Salı günü ara verildiği duyuruldu. Samsun Valiliği ise meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Peki Bugün okullar tatil mi? 18 Şubat okul var mı, yok mu? İşte, kar tatiliyle ilgili son dakika gelişmeleri…