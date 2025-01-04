18 ülkeden 40 keskin nişancı ekibi katıldı: Türk sniperlar dünya ikincisi oldu

18 ÜLKE ARASINDAN 2. OLDULAR

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülkeden 40 ekibin yer aldığı yarışmaya, Türkiye'nin ilk milli keskin nişancı tüfeği Bora-12 ile katılan Jandarma Astsubay Üstçavuş Turan Yağcı ve gözcü Jandarma Uzman Çavuş Ömer Özmen, ekip (unsur) olarak ikinci oldu.