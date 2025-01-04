18 ülkeden 40 keskin nişancı ekibi katıldı: Türk sniperlar dünya ikincisi oldu

Türk Jandarması, keskin nişancılık alanındaki uluslararası yarışmada kazandığı dünya ikinciliğiyle büyük bir gurur kaynağı oldu. Hakkari'de görevli Jandarma Komando Özel Harekat (JÖH) birlikleri, zorlu eğitimlerle terörle mücadelede elde ettikleri başarıları, uluslararası alandaki prestijli bir yarışmada taçlandırdı.

18 ülkeden 40 keskin nişancı ekibi katıldı: Türk sniperlar dünya ikincisi oldu - 1

Düzenledikleri başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuran Hakkari Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Özel Harekat birlikleri, milletin huzuru ve güvenliği için kararlı mücadelesini sürdürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

18 ülkeden 40 keskin nişancı ekibi katıldı: Türk sniperlar dünya ikincisi oldu - 2

Aldıkları zorlu eğitimlerle 7 gün 24 saat göreve hazır olan JÖH birlikleri, terörle mücadelede sağladıkları başarının yanı sıra yarışmalarda elde ettikleri derecelerle de göz dolduruyor.

18 ülkeden 40 keskin nişancı ekibi katıldı: Türk sniperlar dünya ikincisi oldu - 3

ÖNEMLİ BAŞARI

Nişancılıkta farkındalığın sağlanması, mesleki kültürün oluşturulması, keskin nişancıların moral, motivasyon ve güvenlerinin artırılması ile terörle mücadelede edinilen tecrübenin paylaşılması amacıyla İzmir'de 11-17 Kasım'da uluslararası düzeyde organize edilen yarışmaya katılan Fatihler JÖH Tabur Komutanlığı ekibi, önemli bir başarıya imza attı.

18 ülkeden 40 keskin nişancı ekibi katıldı: Türk sniperlar dünya ikincisi oldu - 4

18 ÜLKE ARASINDAN 2. OLDULAR

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülkeden 40 ekibin yer aldığı yarışmaya, Türkiye'nin ilk milli keskin nişancı tüfeği Bora-12 ile katılan Jandarma Astsubay Üstçavuş Turan Yağcı ve gözcü Jandarma Uzman Çavuş Ömer Özmen, ekip (unsur) olarak ikinci oldu.

18 ülkeden 40 keskin nişancı ekibi katıldı: Türk sniperlar dünya ikincisi oldu - 5

Elde ettikleri dereceyle jandarma teşkilatını gururlandıran Yağcı ve Özmen, kazandıkları başarıyı şehit ve gazi olan silah arkadaşlarına armağan etti.

18 ülkeden 40 keskin nişancı ekibi katıldı: Türk sniperlar dünya ikincisi oldu - 6

YARIŞMADAN FOTOĞRAFLAR

18 ülkeden 40 keskin nişancı ekibi katıldı: Türk sniperlar dünya ikincisi oldu - 7
18 ülkeden 40 keskin nişancı ekibi katıldı: Türk sniperlar dünya ikincisi oldu - 8
18 ülkeden 40 keskin nişancı ekibi katıldı: Türk sniperlar dünya ikincisi oldu - 9
18 ülkeden 40 keskin nişancı ekibi katıldı: Türk sniperlar dünya ikincisi oldu - 10
18 ülkeden 40 keskin nişancı ekibi katıldı: Türk sniperlar dünya ikincisi oldu - 11
18 ülkeden 40 keskin nişancı ekibi katıldı: Türk sniperlar dünya ikincisi oldu - 12
18 ülkeden 40 keskin nişancı ekibi katıldı: Türk sniperlar dünya ikincisi oldu - 13
18 ülkeden 40 keskin nişancı ekibi katıldı: Türk sniperlar dünya ikincisi oldu - 14
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