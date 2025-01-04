18 ülkeden 40 keskin nişancı ekibi katıldı: Türk sniperlar dünya ikincisi oldu
Türk Jandarması, keskin nişancılık alanındaki uluslararası yarışmada kazandığı dünya ikinciliğiyle büyük bir gurur kaynağı oldu. Hakkari'de görevli Jandarma Komando Özel Harekat (JÖH) birlikleri, zorlu eğitimlerle terörle mücadelede elde ettikleri başarıları, uluslararası alandaki prestijli bir yarışmada taçlandırdı.
Düzenledikleri başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuran Hakkari Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Özel Harekat birlikleri, milletin huzuru ve güvenliği için kararlı mücadelesini sürdürüyor.