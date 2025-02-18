18 yaşında devlet desteğiyle kurdu, işletmeye dönüştürdü: Günlük 12 bin 500 civarı üretiyor

Girişimci Mehmet Ali Akça, AA muhabirine işe başlarken aldığı 30 bin liralık devlet desteğinin kendisi için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.



İşe başladığında yalnızca 400 tavuğu olduğunu belirten Akça, "Daha önce su sporları işiyle uğraşıyordum. Devlet desteğini gördüm ve internet üzerinden başvuru yaptım. İlçe Tarım Müdürümüz Durmuş Çakır Bey bana yol gösterdi ve bu işe başladım. İki yıl hem kümesi işletip hem denizcilik sektörüne çalıştım. Daha sonra 1500 tavuğa çıktım. Şu anda bir kümesimde 4 bin, diğerinde ise 10 bin hayvanım var. Günlük 12 bin 500 civarı yumurta üretiyoruz." diye konuştu.





