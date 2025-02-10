18 yaşındaki Ela'nın İngiltere'ye uzanan başarısı: İzlediği animasyon filmiyle ilgi duymaya başlamış
Küçük yaşta izlediği bir animasyon filmiyle arpa ilgi duyan ve uluslararası başarılar elde eden 18 yaşındaki arp sanatçısı Ela Talay, İngiltere'de Kraliyet Müzik Okulları'na bağlı konservatuvarda müzik eğitimi alma hakkı kazandı.
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yaşayan Talay, 4 yaşındayken şarkı söylemeyi sevdiğini fark eden ailesinin yönlendirmesiyle Bodrum'da bir koroya katıldı.
Koroda şarkılar seslendiren Talay'ın müzik tutkusu, bir süre sonra izlediği animasyon filmiyle arpa evrildi.