18 yaşındaki Ela'nın İngiltere'ye uzanan başarısı: İzlediği animasyon filmiyle ilgi duymaya başlamış

Müzik eğitimindeki yeni serüvenden duyduğu heyecanı dile getiren Talay, şunları kaydetti:



"Müzik eğitimimi yurt dışında sürdürmeyi her zaman istiyordum. Bu sınavı kazanmam, hedefime ulaşmamı sağladı. Önümüzdeki dört yıl boyunca Manchester'da olacağım ve burada çok değerli bir arp sanatçısı olan Anne-Marie O'Farrell ile çalışma fırsatım olacak. Yurt içi ve dışında müziğimi duyurmak, fark yaratmak istiyorum. O yüzden böyle bir eğitim alabilecek olmam benim için çok kıymetli."





