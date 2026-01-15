180 bin lira ödedi, vücudu paramparça oldu. Daha güzel olmak istedi ama hayatı karardı
15.01.2026 15:16
Son Güncelleme: 15.01.2026 15:17
İHA
İstanbul Esenyurt'ta estetik operasyon için bir klinikle 180 bin liraya anlaşan kadına hatalı işlem yapıldı. Genç kadın ikinci ameliyatında ise enfeksiyon kaptı.
Esenyurt'ta bir klinikle karın bölgesinden yağ aldırma ve göğüs dikleştirme estetiklerini yaptırmak isteyen kadın hayatının şokunu yaşadı.
Klinik ile 180 bin TL'ye anlaşan kadın, ameliyatta hatalı ve eksik işlem uygulandığı iddia edildi. Karnında kesiklerin bulunduğu ve formunun bozulduğunu belirten mağdur, göğüs dikleştirme operasyonunun da hiç yapılmadığını belirtti.
Bir süre sonra tekrardan kliniğe gelerek yaşadığı sorunları belirttiğinde ve şikayetçi olacağını söylediğinde beklenmedik tepkiyle karşılaştı.
Ameliyat olmak isteyen kadına psikolojik baskı uygulandığı iddia edilirken tekrardan ameliyat için gün verildi. Operasyon günü geldiğinde ise "Farklı bir şubemize götüreceğiz." denilerek farklı bir hastaneye kaldırılan kadın, ikinci operasyonunu oldu.
Hastanede şartların çok kötü olduğundan bahseden genç kadın, "Hijyen sorunu vardı. Orada ikinci ameliyatımı oldum ve enfeksiyon kaptım. Hukuki olarak haklarımı arayacağım, şikayetçiyim." dedi.
AMELİYAT İZNİ YOKMUŞ
Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada operasyonun gerçekleştiği kurumun gerekli izinlerinin bulunmadığı öğrenilirken daha önce de benzer operasyonlar yaptığı ve 20 gün boyunca kurumun kapatıldığı öğrenildi.
Geçen sene ise aynı klinikte ameliyat olan bir hastanın operasyonun ardından hayatını kaybettiği belirtildi.