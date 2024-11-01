1800 yıllık tarihi eseri oturak olarak kullandılar!
Ordu’nun Fatsa ilçesinde Roma İmparatorluğu döneminden kalma 1800 yıllık yazıtlı taş eser, bir caminin bahçesinde 56 yıldır oturak olarak kullanıldı. Tarihi eser olduğu tespit edilen taş, cami bahçesinden kaldırılarak, Ordu Müzesine götürüldü.
Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Mahallesi’nde bulunan ve 1968 yılında yapılan Laleli Merkez Camii’nin temeli kazıldığı esnada bir taş bulundu. O dönem vatandaşlar, taşın üzerinde yazılar olduğu için şüphelendi. Gerekli görüşmeleri sağlayan vatandaşlar bir sonuç alamayınca, yapısı düzgün olduğu için taşı caminin bahçesine yerleştirerek, oturak olarak kullanmaya karar verdi.