19.19'da İstiklal Marşı balkonlardan okundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Türkiye'nin her yerinde vatandaşlar saat 19.19'da evlerinin balkonu ve kapı önlerine çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

İHA 19.05.2021 - 19:54 | Son Güncelleme : 19.05.2021 - 20:15

19.19'da İstiklal Marşı balkonlardan okundu - 1
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm yurtta aynı anda okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.
19.19'da İstiklal Marşı balkonlardan okundu - 2
Erdoğan'a, İstiklal Marşı'nın dizelerini seslendirirken gençler de eşlik etti.
19.19'da İstiklal Marşı balkonlardan okundu - 3
19.19'da İstiklal Marşı balkonlardan okundu - 4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla katıldığı bir program esnasında vatandaşları saat 19.19 itibariyle evlerinin önlerine çıkarak İstiklal Marşı'nı okumaya davet etmişti.
19.19'da İstiklal Marşı balkonlardan okundu - 5
19.19'da İstiklal Marşı balkonlardan okundu - 6
19.19'da İstiklal Marşı balkonlardan okundu - 7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine saat 19.19'da vatandaşlarda, evlerinin balkon ve kapılarına çıktı.
19.19'da İstiklal Marşı balkonlardan okundu - 8
19.19'da İstiklal Marşı balkonlardan okundu - 9
19.19'da İstiklal Marşı balkonlardan okundu - 10
19.19'da İstiklal Marşı balkonlardan okundu - 11
19.19'da İstiklal Marşı balkonlardan okundu - 12

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