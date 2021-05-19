19.19'da İstiklal Marşı balkonlardan okundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm yurtta aynı anda okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Erdoğan'a, İstiklal Marşı'nın dizelerini seslendirirken gençler de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla katıldığı bir program esnasında vatandaşları saat 19.19 itibariyle evlerinin önlerine çıkarak İstiklal Marşı'nı okumaya davet etmişti.