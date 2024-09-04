19 aydır 4.17'yi gösteriyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat depremi sırasında 4.17'de duran saat kulesi hala deprem saatini gösteriyor.

19 aydır 4.17'yi gösteriyor - 1

Pazarcık ilçesindeki saat kulesi 6 Şubat depreminde 4.17'de durdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

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Zamanın durduğu bu an görevliler tarafından hiç değiştirilmedi. Saat kulesi bu nedenle depremin de simgesi oldu.

19 aydır 4.17'yi gösteriyor - 3

Saat kulesindeki 4 farklı yöne bakan saatler 19 aydır 4.17'yi gösteriyor.

19 aydır 4.17'yi gösteriyor - 4

"BİR HATIRA OLARAK KALIYOR"

Depremzede Mehmet Yılmaz, “Deprem bir facia idi ve deprem günü saatler 4.17'yi gösterdiğinde bu saatimiz de o saatte durmuştu. Onun için üzüntülüyüz bir hatıra olarak kalıyor depremi unutmuyoruz ve gelecek nesiller için ibret olarak duruyor.” dedi.

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