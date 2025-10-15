Adıyaman'da hasat: 9 ülkeye ihraç ediliyor

Tarım işçileri tarafından sabahın erken saatlerinde özenle toplanan narların paketlendikten sonra satışa hazır hale geldiğini anlatan Varol, şunları kaydetti:

"Nar, ilimiz için önemli bir meyve türü. Meyvecilikte zaten ileri bir noktadayız. Nar da özellikle son yıllarda önem kazanmış bir tür. İlimizde 19 bin 250 dekar alanda nar üretimi yapılıyor. Üretilen tür tamamen ihracata yönelik ve Adıyaman üretimi büyük oranda doğrudan ihracata gidiyor."



