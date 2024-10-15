19 gündür kayıp olan Sevgi'nin cesedi Kızılırmak'tan çıktı: Bordür taşına bağlayarak köprüden atılmış

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cesedine ulaşılan 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner'in, tabancayla öldürüldükten sonra vücuduna bordür taşı bağlanarak Kızılırmak'a atıldığı belirlendi. Cinayetle ilgili olarak kadının iki kardeşi, sevgilisi, yeğeni ve bir akrabası tutuklandı.

19 gündür kayıp olan Sevgi'nin cesedi Kızılırmak'tan çıktı: Bordür taşına bağlayarak köprüden atılmış - 1

Çelebi ilçesinde 25 Eylül'de kaybolduğu gerekçesiyle arama çalışması başlatılan ve önceki gün Kızılırmak'ta cesedine ulaşılan Sevgi Gülden Yalçıner ile ilgili soruşturma sürüyor.

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19 gündür kayıp olan Sevgi'nin cesedi Kızılırmak'tan çıktı: Bordür taşına bağlayarak köprüden atılmış - 2

VÜCUDUNA TAŞ BAĞLANIP KÖPRÜDEN ATILMIŞ

Kardeşleriyle arasında alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşadığı öğrenilen Sevgi Gülden Yalçıner'in tabancayla öldürülerek ağırlık yapması için vücuduna taş bağlanıldıktan sonra Karakeçili ilçesi Çeşnigir Köprüsü yakınlarında Kızılırmak'a atıldığı belirtildi.

19 gündür kayıp olan Sevgi'nin cesedi Kızılırmak'tan çıktı: Bordür taşına bağlayarak köprüden atılmış - 3

25 EYLÜL'DE KAYBOLMUŞTU

Yalçıner'in ilçeye bağlı Karaağıl köyünde 25 Eylül'de kaybolduğu gerekçesiyle jandarma, AFAD ve dalgıç ekiplerince bölgede ve Kızılırmak'ta arama çalışmaları başlatılmıştı.

19 gündür kayıp olan Sevgi'nin cesedi Kızılırmak'tan çıktı: Bordür taşına bağlayarak köprüden atılmış - 4

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, kadının cesedine 13 Ekim'de Karakeçili ilçesi Çeşnigir Köprüsü yakınında Kızılırmak'ta ulaşmıştı.

19 gündür kayıp olan Sevgi'nin cesedi Kızılırmak'tan çıktı: Bordür taşına bağlayarak köprüden atılmış - 5

5 TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında cinayet şüphesi üzerine 12 zanlı gözaltına alınmış, kadının kardeşleri Ş.G. ve Y.G, komşusu K.U. ile D.G. ve D.U. tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.

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