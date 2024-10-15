19 gündür kayıp olan Sevgi'nin cesedi Kızılırmak'tan çıktı: Bordür taşına bağlayarak köprüden atılmış
Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cesedine ulaşılan 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner'in, tabancayla öldürüldükten sonra vücuduna bordür taşı bağlanarak Kızılırmak'a atıldığı belirlendi. Cinayetle ilgili olarak kadının iki kardeşi, sevgilisi, yeğeni ve bir akrabası tutuklandı.
Çelebi ilçesinde 25 Eylül'de kaybolduğu gerekçesiyle arama çalışması başlatılan ve önceki gün Kızılırmak'ta cesedine ulaşılan Sevgi Gülden Yalçıner ile ilgili soruşturma sürüyor.