19 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı!
Türkiye, Sibirya üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girdi. Sıcaklık mevsim normallerinin de altına düştü. Birçok ilde kar yağışı etkili olurken 19 il için de kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu. İşte kar yağışının başladığı illerden fotoğraflar...
Sibirya soğukları yurt genelinde etkili oluyor. Hava sıcaklıkları 6-10 derece arasında düştü.
Birçok ilde kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre 19 ilde kuvvetli kar yağışı etkili olacak.