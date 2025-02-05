19 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı!

Türkiye, Sibirya üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girdi. Sıcaklık mevsim normallerinin de altına düştü. Birçok ilde kar yağışı etkili olurken 19 il için de kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu. İşte kar yağışının başladığı illerden fotoğraflar...

19 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı! - 1

Sibirya soğukları yurt genelinde etkili oluyor. Hava sıcaklıkları 6-10 derece arasında düştü.

Birçok ilde kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre 19 ilde kuvvetli kar yağışı etkili olacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

19 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı! - 2

19 İL İÇİN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Bartın ve Düzceilleri için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. 


İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde de karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı belirtildi.

19 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı! - 3

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak; diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, Adana ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Trakya ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuvvetli kuzeyli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere, kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

19 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı! - 4

BİRÇOK İLDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Birçok ilde de beklenen kar yağışı başladı. İşte yurttan kar manzaraları;

19 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı! - 5

Bartın'da sabah saatlerinde başlayan kar, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kentte sabah saatlerinde başlayan kar, yüksek kesimler ile Bartın-Kurucaşile ve Bartın-Karabük yolunda etkili oldu. Karayolları ekipleri, yollarda kar küreme çalışması yaptı. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Amasra'ya bağlı köylerde de kar yağışı etkisini gösterdi.

19 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı! - 6

Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde şiddetini artırdı. Yağışla birlikte kent beyaza bürünürken, belediye ekipleri de kar nedeniyle kapanan yolları ve kaldırımları açtı.

19 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı! - 7

Sivas'ta etkili olan kar yağışının ardından tarihi kent meydanı karla kaplandı.

19 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı! - 8

Samsun merkez ve kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı merkez ilçeler İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy'ün yanı sıra kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kar yağışının ardından Karayolları ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tuzlama ve küreme çalışmaları başlattı.

19 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı! - 9

Ardahan, yağan karla beyaza büründü. Kentte gün içinde etkili olan soğuk hava ve sis, yerini kara bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan yağış, kent merkezi ile ova bölgesinde etkisini artırdı.

19 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı! - 10

Karabük'te kentin yüksek kesimlerinde başlayan sağanak, yerini kara bıraktı. Yağışın ardından Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi beyaza büründü.

19 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı! - 11

Kar yağışı Aksaray'da gece yarısı başladı. Sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışı şehri beyaza bürüdü. 2024-2025 kış mevsiminde 2'nci kez kar yağışı gören Aksaray'da sabaha uyanan vatandaşlar beyaz örtüyle karşılaştı. Gece yarısı -5'lere kadar düşen hava sıcaklığı sabah saatlerinde -1 dereceyi görürken şehir genelinde kar yağışı halen etkisini sürdürüyor.

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