19 kişinin canına mal oldu… Van Gölü’nde can alan tehlike NASA tarafından görüntülendi
Yaz mevsimi tüm Anadolu’da şiddetli sıcaklara sahne oluyor. Havaların ısınmasıyla Van’da da göl, gölet, dereler ve sulama kanalları serinlemek isteyenlerin akınına uğruyor. Kentte şu ana kadar 19 kişi boğularak can verdi. Uzmanlar, Van Gölü’nde akıntı sistemlerine dikkat çekti. Bu akıntıların NASA tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında Astronot Kate Rubins’in çektiği ve birinci olan Van Gölü fotoğrafına da yansıdığı görüldü.
Van’da serinlemek için göle girip boğulanların sayısı son haftalarda arttı.
Bu yıl Van’da serinlemek için göl, gölet, dereler ve sulama kanallarına giren 19 kişi boğuldu.
Uzmanlar Van Gölü’ndeki ana akıntı sistemlerine dikkat çekip, vatandaşları uyardı.