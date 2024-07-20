19 kişinin canına mal oldu… Van Gölü’nde can alan tehlike NASA tarafından görüntülendi

Yaz mevsimi tüm Anadolu’da şiddetli sıcaklara sahne oluyor. Havaların ısınmasıyla Van’da da göl, gölet, dereler ve sulama kanalları serinlemek isteyenlerin akınına uğruyor. Kentte şu ana kadar 19 kişi boğularak can verdi. Uzmanlar, Van Gölü’nde akıntı sistemlerine dikkat çekti. Bu akıntıların NASA tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında Astronot Kate Rubins’in çektiği ve birinci olan Van Gölü fotoğrafına da yansıdığı görüldü.

19 kişinin canına mal oldu… Van Gölü’nde can alan tehlike NASA tarafından görüntülendi - 1

Van’da serinlemek için göle girip boğulanların sayısı son haftalarda arttı.

Bu yıl Van’da serinlemek için göl, gölet, dereler ve sulama kanallarına giren 19 kişi boğuldu.

Uzmanlar Van Gölü’ndeki ana akıntı sistemlerine dikkat çekip, vatandaşları uyardı.

TÜRKİYE HABERLERİ

19 kişinin canına mal oldu… Van Gölü’nde can alan tehlike NASA tarafından görüntülendi - 2

"AKARSU GİBİ BÜYÜK AKINTILAR OLUŞTURUYOR"

Van Gölü’nün 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanı, 461 metre maksimum derinliğe sahip çok büyük bir ekosistem olduğunu anlatan YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, gölde 5 ana akıntı sistemi bulunduğunu söyleyerek, “Biri Tatvan Körfezi’nde saat yönünün tersine dönen bir akıntı. Van Gölü Körfezi’nde güneye doğru akan bir akıntı var. Diğer bir akıntı sistemi ise Çarpanak Adası ile gölün daha kuzeyinde olan Erciş Körfezi olarak isimlendirdiğimiz bölgedeki akıntılar. Erciş Körfezi, Çarpanak Adası ile gölün kuzeyinde kalan kısım akıntılar bakımından aslında en aktif yönünü oluşturuyor. Çünkü Van Gölü’ne dökülen en büyük akarsular burada yer alıyor. Bu akarsuların etkisiyle beraber burada 3 akıntı sistemi var. Dolayısıyla mevsime rüzgara göre bu akıntılar adeta gölde hem dipte hem de yüzeyde bir akarsu gibi büyük akıntılar oluşturuyor.” dedi.

19 kişinin canına mal oldu… Van Gölü’nde can alan tehlike NASA tarafından görüntülendi - 3

“GÜVENLİ PLAJLAR ARTIRILMALI”

Dr. Akkuş, özellikle Van Gölü’nün irili ufaklı akıntılar barındırdığını belirterek bu konuda daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

19 kişinin canına mal oldu… Van Gölü’nde can alan tehlike NASA tarafından görüntülendi - 4

HAVA RÜZGARLIYKEN DAHA DA TEHLİKELİ

Dr. Akkuş, “Özellikle havanın rüzgarlı olduğu dönemlerde bu akıntılar daha şiddetli bir konuma geliyor. Havaların ısınmasıyla birlikte haliyle insanlar Van Gölü'ne girmek istiyorlar. Bu noktada Van Gölü çevresinde insanların güvenle girebileceği plaj sayısını arttırmamız lazım. İnsanların göle girince nereye kadar girmeleri gerektiğini gösteren ayırıcılar olacak. Ayrıca her plajda cankurtaranların olması lazım.” dedi.

19 kişinin canına mal oldu… Van Gölü’nde can alan tehlike NASA tarafından görüntülendi - 5

CAN ALAN AKINTI UZAYDAN GÖRÜNTÜLENDİ

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından 2021’de düzenlenen Dünya Turnuvası adlı online fotoğraf yarışmasında, Astronot Kate Rubins tarafından uzaydan çekilen ve oyların çoğunu alarak birinci olan Van Gölü fotoğrafında göldeki ana akıntılar da görülüyor.

19 kişinin canına mal oldu… Van Gölü’nde can alan tehlike NASA tarafından görüntülendi - 6

"DERİNLİK HIZLI ŞEKİLDE ARTIYOR"

Uzaydan çekiler bu fotoğrafta gölün Erciş tarafının görüntülendiğini belirten Dr. Akkuş, şöyle devam etti:

“Aslında bu fotoğraf Van Gölü'ndeki güçlü akıntıları net bir şekilde ortaya koymuş. Burada göle dökülen Zilan, Deliçay ve Bendimahi çayları Van Gölü'nün Erciş Körfezi'nde adeta çok büyük girdabı oluşturuyor. Tatlı su girişiyle beraber bikarbonatlar yönünden zengin olan gölde saat yönünün tersi istikameti yönünde çok güçlü bir akıntının oluştuğunu görüyoruz. Yine yarımada olarak bilinen kısma geçtiğimizde burada da yine saat yönüne doğru akıntının olduğunu görüyoruz. Çarpanak Adası'na doğru yaklaştıkça küçük çaplı akıntıların meydana geldiğini görüyoruz. Bu akıntılar sizi kıyıdan alıp açığa doğru götüren akıntılar. Çarpanak Adası tarafına geldiğimiz zaman gölün derinliğinin aniden arttığına şahitlik ediyoruz. Burada derinlik hızlı bir şekilde artıyor.”
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