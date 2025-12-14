19 liralık fiyatı duyan koştu, cadde trafiğe kapandı
14.12.2025 13:06
İHA
Çorum'da bir mağaza açılışı izdihama dönüştü. Vatandaşlar indirimli ürün alabilmek için birbiriyle yarışınca devreye polis girdi.
Çorum'da 19 ürünün 19 liradan satılacağını duyanlar açılışa koşunca izdiham yaşandı.
Olay Osmancık ilçesinde yaşandı.
Osmancık ilçesindeki Atatürk Caddesi'n de açılan bir iş yerinde, açılışa özel 19 farklı ürünün 19 liradan satışa sunacağını duyuruldu.
Kapıların açılması gecikince "Aç, aç" diye slogan atıldı.
İş yerinin önündeki yolun kapanması sebebiyle polis ekipleri vatandaşlara sık sık ikazda bulundu.
KEPENKLER AÇILDI, YARIŞ BAŞLADI
Daha sonra kepenklerin açılması üzerine vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı.
Bazı vatandaşların ezilmemek için zor anlar yaşadığı açılış izdihama dönüştü.