19 Mart İnternette sorun mu var, ne zaman düzelecek? Sosyal medya çöktü mü, düzelecek mi?
19 Mart Çarşamba günü Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, Facebook ve YouTube’ye erişim sorunları yaşanıyor. Sosyal medya platformlarına erişimde zorlanan kullanıcılar ise “ İnternette sorun mu var” sorusuna cevap arıyor. Kullanıcı raporlamaları doğrultusunda bugün sosyal medya platformlarında sorun olduğu bildirilirken bazı kullanıcılar erişimde problem olmadığını ve sorunsuz şekilde uygulamalara giriş yapabildiklerini ifade ediyor. Sorunun global mi, yoksa yerel mi olduğu araştırılıyor. Peki Instagram, Twitter, Facebook, Youtube ve WhatsApp ne zaman düzelecek? İşte, son dakika sosyal medya erişim sorunu gelişmeleri…
Sosyal medya uygulamalarına giriş yapamayan kullanıcılar, sorunun global mi, yoksa yerel mi olduğunu araştırıyor. Kullanıcı raporlamaları doğrultusunda bazı platformlara erişimde sorunlar yaşandığı bilinirken Türk Telekom, Turkcell, Vodafone operatör firmalarından kaynaklı olup olmadığı araştırılıyor. Bazı kullanıcılar sosyal medya uygulamalarına sorunsuz giriş yapabildiğini aktarırken bazı kullanıcılar ise erişim problemleriyle olduğunu ifade etti. Peki Instagram, Twitter, Youtube, Facebook ne zaman düzelecek? 19 Mart İnternet ne zaman düzelecek? İşte, konuyla ilgili son dakika gelişmeleri…