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19 Mart İnternette sorun mu var, ne zaman düzelecek? Sosyal medya çöktü mü, düzelecek mi?

19 Mart Çarşamba günü Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, Facebook ve YouTube’ye erişim sorunları yaşanıyor. Sosyal medya platformlarına erişimde zorlanan kullanıcılar ise “ İnternette sorun mu var” sorusuna cevap arıyor. Kullanıcı raporlamaları doğrultusunda bugün sosyal medya platformlarında sorun olduğu bildirilirken bazı kullanıcılar erişimde problem olmadığını ve sorunsuz şekilde uygulamalara giriş yapabildiklerini ifade ediyor. Sorunun global mi, yoksa yerel mi olduğu araştırılıyor. Peki Instagram, Twitter, Facebook, Youtube ve WhatsApp ne zaman düzelecek? İşte, son dakika sosyal medya erişim sorunu gelişmeleri…

19 Mart İnternette sorun mu var, ne zaman düzelecek? Sosyal medya çöktü mü, düzelecek mi? - 1

Sosyal medya uygulamalarına giriş yapamayan kullanıcılar, sorunun global mi, yoksa yerel mi olduğunu araştırıyor. Kullanıcı raporlamaları doğrultusunda bazı platformlara erişimde sorunlar yaşandığı bilinirken Türk Telekom, Turkcell, Vodafone operatör firmalarından kaynaklı olup olmadığı araştırılıyor. Bazı kullanıcılar sosyal medya uygulamalarına sorunsuz giriş yapabildiğini aktarırken bazı kullanıcılar ise erişim problemleriyle olduğunu ifade etti. Peki Instagram, Twitter, Youtube, Facebook ne zaman düzelecek? 19 Mart İnternet ne zaman düzelecek? İşte, konuyla ilgili son dakika gelişmeleri…

TÜRKİYE HABERLERİ

19 Mart İnternette sorun mu var, ne zaman düzelecek? Sosyal medya çöktü mü, düzelecek mi? - 2

19 MART İNTERNETTE SORUN MU VAR? 

Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, WhatsApp gibi platformlarda yurt genelinde erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar,  yaptığı geri bildirimde uygulamalara giriş yaşadığını bildiriyor.

Konuyla ilgili olarak Facebook, Instagram gibi platformların sahibi olan Meta’dan bir açıklama gelmedi. Downdetector’da ise kullanıcılar, bu platformalara girişte erişim sorunu yaşadığını doğruluyor. 

Sosyal medya platformlarındaki erişim sorununun gün içerisinde çözülmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir. 

19 Mart İnternette sorun mu var, ne zaman düzelecek? Sosyal medya çöktü mü, düzelecek mi? - 3

INSTAGRAM'DA SORUN MU VAR?

Instagram'da sabah saat 06.00 itibarıyle erişim sorunları yaşandığı bildiriliyor. Kullanıcılar uygulamaya mobil ve masaüstünden giriş yapmakta zorlanıyor.

19 Mart İnternette sorun mu var, ne zaman düzelecek? Sosyal medya çöktü mü, düzelecek mi? - 4

19 MART TWİTTER ERİŞİM SORUNU

Dünyanın en fazla kullanıcısına sahip sosyal medya platformlarının başında gelen Twitter'a da benzer şekilde erişim sorunları yaşanıyor.

19 Mart İnternette sorun mu var, ne zaman düzelecek? Sosyal medya çöktü mü, düzelecek mi? - 5

FACEBOOK DÜZELDİ Mİ?

Öğlen saat 12.00 itibarıyla Facebook'ta yaşanan erişim sorunları devam ediyor. Kullanıcılar, sorunun sabah saat 06.00'dan itibaren geçerli olduğunu raporluyor.

19 Mart İnternette sorun mu var, ne zaman düzelecek? Sosyal medya çöktü mü, düzelecek mi? - 6

YOUTUBE'DE ERİŞİM SORUNLARINDAN ETKİLENDİ

Video paylaşım uygulaması mobil ve masaüstünde erişim problemleriyle karşı karşıya kaldı. Kullanıcılar, Youtube'da erişim problemleriyle karşı karşıya olduğunu raporladı.

19 Mart İnternette sorun mu var, ne zaman düzelecek? Sosyal medya çöktü mü, düzelecek mi? - 7

WHATSAPP'TA SORUN DEVAM EDİYOR

Anlık mesajlaşma ugulaması WhatsApp'ta yazı, resim, video gönderimlerinde sorunla karşılaşılıyor.

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