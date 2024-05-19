19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı anlamı ve önemi: 19 Mayıs 1919'da ne oldu?
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Türk milletinin kaderini değiştiren ilk adımı atmasının üzerinden 105 yıl geçti. Peki, 19 Mayıs 1919'da ne oldu? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı anlamı ve önemi nedir?
19 Mayıs 1919 Millî Mücadele Tarihimizde ve yeni Türk Devleti’nin kuruluşunda çok önemli yere sahip olduğundan Atatürk bu olayı hem milli kurtuluş hareketinin başlangıcı saymış, hem büyük Nutuk’unu bu olayla başlatmış, doğum gününü soranlara 19 Mayıs’ı işaret etmişti.