19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı anlamı ve önemi: 19 Mayıs 1919'da ne oldu?

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Türk milletinin kaderini değiştiren ilk adımı atmasının üzerinden 105 yıl geçti. Peki, 19 Mayıs 1919'da ne oldu? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı anlamı ve önemi nedir?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı anlamı ve önemi: 19 Mayıs 1919'da ne oldu? - 1

19 Mayıs 1919 Millî Mücadele Tarihimizde ve yeni Türk Devleti’nin kuruluşunda çok önemli yere sahip olduğundan Atatürk bu olayı hem milli kurtuluş hareketinin başlangıcı saymış, hem büyük Nutuk’unu bu olayla başlatmış, doğum gününü soranlara 19 Mayıs’ı işaret etmişti.

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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı anlamı ve önemi: 19 Mayıs 1919'da ne oldu? - 2

Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs aynı zamanda “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki önemli olaylardan biri Atatürk’ün Samsun’a ayak basışıdır.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı anlamı ve önemi: 19 Mayıs 1919'da ne oldu? - 3

Türk Milleti Birinci Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen koşullar içinde kurtuluş çareleri ararken büyük bir lider Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı ve Samsun’a ayak basarak “Kurtuluş” yolunu açtı. Dolayısıyla Atatürk’ün 16-19 Mayıs 1919 İstanbul’dan başlayan yolculuğu bir kurtuluş dönemini simgeler.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı anlamı ve önemi: 19 Mayıs 1919'da ne oldu? - 4

19 MAYIS NE ZAMAN BAYRAM İLAN EDİLDİ?

Atatürk’ün Samsun’a çıktığı gün, resmen 19 Mayıs 1939’dan itibaren Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. Atatürk 19 Mayıs’ı resmi bayram günü olarak görememiş, buna ömrü yetmemiştir. 1981 e kadar bu adla anılan 19 Mayıs, 17 Mart 1981 tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile isim değişikliğine uğratılmış, söz konusu kanunun 2. maddesinin A) fıkrası 2. ayırımında, “2. 19 Mayıs Günü Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.” denilmiştir. Artık bu bayram, sadece Samsun’da kutlanan Gazi Günü değil, milletin bayramı olmuştur.

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