19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! 19 Mayıs kurtuluşun simgesi
19 Mayıs 1919 tarihinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, işgal altındaki yurdu tam bağımsız hale getirebilmek için İstanbul'dan Samsun'a yola çıktı. Ve işte o tarihten sonra kurtuluş için hiç bir engel yoktu...
Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma Vapuru ile çıktığı Samsun yolculuğunu zaferle noktalayacaktır. Birinci Dünya Savaşı ardından kötüleşen durumun farkında olan Atatürk, 18 yoldaşıyla Samsun'dan kurtuluş mücadelesini başlatır. Sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atar.
Atatürk, kurtuluş günü olarak ifade edilen 19 Mayıs'ı gençlere bayram olarak armağan etmiştir. İşte, kurtuluşa giden süreç...