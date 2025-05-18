19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! 19 Mayıs kurtuluşun simgesi

19 Mayıs 1919 tarihinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, işgal altındaki yurdu tam bağımsız hale getirebilmek için İstanbul'dan Samsun'a yola çıktı. Ve işte o tarihten sonra kurtuluş için hiç bir engel yoktu...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! 19 Mayıs kurtuluşun simgesi - 1

Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma Vapuru ile çıktığı Samsun yolculuğunu zaferle noktalayacaktır. Birinci Dünya Savaşı ardından kötüleşen durumun farkında olan Atatürk, 18 yoldaşıyla Samsun'dan kurtuluş mücadelesini başlatır. Sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atar.


Atatürk, kurtuluş günü olarak ifade edilen 19 Mayıs'ı gençlere bayram olarak armağan etmiştir. İşte, kurtuluşa giden süreç...

TÜRKİYE HABERLERİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! 19 Mayıs kurtuluşun simgesi - 2

Mustafa Kemal Atatürk, Suriye cephesindeki 7. Ordu Kumutanlığı görevindeyken, Mondros Ateşkes Antlaşması ile beraber İstanbul'a gelmiştir. Padişah Vahdettin'in görevlendirmesi ile  19 Mayıs 1919'da stratejik olarak önemli bir konumda bulunan Samsun'a yola çıkar.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! 19 Mayıs kurtuluşun simgesi - 3

Refet Bele, Refik Saydam ve, Kâzım Dirik gibi toplam 18 askerle beraber Galata Rıhtımından yola çıktı.  Karadeniz’i geçen Mustafa Kemal Atatürk, ayak bastığı Samsun’da milli mücadelenin fitilini ateşledi. İşgal kuvvetlerine karşı yürütülecek direniş için hazırlıklar yapan Mustafa Kemal, bir hafta sonra Havza’ya geçti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! 19 Mayıs kurtuluşun simgesi - 4

İstanbul’a dönmesi yönündeki emirleri dinlemeyen Mustafa Kemal, 12 Haziran’da Amasya’ya geçti ve hemen ardından 22 Haziran’da Amasya Genelgesi'ni yayımladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! 19 Mayıs kurtuluşun simgesi - 5

Osmanlı Hükümeti'nden gelen ''İstanbul'a dön'' baskılarına karşı görevinden ve askerlikten istifa ederek, 23 Temmuz 1919'da Erzurum'da, 4 Eylül 1919'da Sivas'ta toplanan kongrelerin başkanlığını üstlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! 19 Mayıs kurtuluşun simgesi - 6

Bu kongrelerde, "Düşman işgaline karşı milletin vatanı savunacağı, bu amaçla geçici bir hükümetin kurulacağı ve bir milli meclisin toplanacağı, manda ve himayenin kabul edilmeyeceği" kararları açıklandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! 19 Mayıs kurtuluşun simgesi - 7

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), onun çabalarıyla 23 Nisan 1920'de Ankara'da görevine başladı. Mustafa Kemal, Meclis ve Hükümet Başkanı seçildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! 19 Mayıs kurtuluşun simgesi - 8

Osmanlı Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Sevr Antlaşması'nı Türk milletinin kabul etmediğini dünyaya duyurdu.

İtilaf Devletleri'nin yardımıyla İzmir'i işgal eden Yunan kuvvetlerinin ilerlemesi 1921'de, Birinci ve İkinci İnönü savaşlarıyla durduruldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! 19 Mayıs kurtuluşun simgesi - 9

23 Ağustos 1921'de yeniden saldıran Yunan ordusu bozguna uğratıldı ve Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın yönettiği Türk ordusu, Sakarya Meydan Savaşı'nı zaferle noktaladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! 19 Mayıs kurtuluşun simgesi - 10

Bu zaferden ötürü Mustafa Kemal Atatürk'e, TBMM tarafından "Mareşal" rütbesi ve "Gazi" unvanı verildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! 19 Mayıs kurtuluşun simgesi - 11

Türk ordusu, düşman işgalinden kurtulmak için 26 Ağustos 1922'de karşı saldırıya başladı. 30 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal Paşa'nın yönettiği Başkomutanlık Meydan Savaşı'nda Türk ordusu, Yunan ordusunu hezimete uğrattı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! 19 Mayıs kurtuluşun simgesi - 12

Batı Anadolu düşman işgalinden kurtarıldı. Bozguna uğrayan düşman kaçtı ve  Türk ordusu, 9 Eylül 1922'de İzmir'e girdi. 

11 Ekim 1922'de Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı ve İtilaf Devletleri işgal ettikleri Türk topraklarından çekildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! 19 Mayıs kurtuluşun simgesi - 13

Kurtuluş Savaşı'nın ardından TBMM tarafından 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! 19 Mayıs kurtuluşun simgesi - 14

Atatürk, 19 Mayıs için ''Benim doğum günüm'' demiş ve gençlere armağan etmiştir. 1938 yılından itibaren resmi bayram olarak kutlanır.

20 Haziran 1938 yılında çıkarılan yasa ile bu bayram ''Gençlik ve Spor Bayramı'' adını alır, 1980 yılına kadar bu isimle kutlanır. Ancak 1981 yılındaki düzenlemeyle ‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’ adını almıştır.

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