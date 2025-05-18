19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! 19 Mayıs kurtuluşun simgesi

Atatürk, 19 Mayıs için ''Benim doğum günüm'' demiş ve gençlere armağan etmiştir. 1938 yılından itibaren resmi bayram olarak kutlanır.



20 Haziran 1938 yılında çıkarılan yasa ile bu bayram ''Gençlik ve Spor Bayramı'' adını alır, 1980 yılına kadar bu isimle kutlanır. Ancak 1981 yılındaki düzenlemeyle ‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’ adını almıştır.