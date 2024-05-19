19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları: Sosyal medyada en çok beğeni alan 19 Mayıs kutlama mesajları

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümü coşkusu sosyal medyaya da yansıdı. Türkiye'nin dört bir yanından birçok kişi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kutluyor. Sosyal medyada en çok beğeni alan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajlarını bir araya getiridk.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları: Sosyal medyada en çok beğeni alan 19 Mayıs kutlama mesajları - 1

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Türk milletinin kaderini değiştiren ilk adımı atmasının üzerinden 105 yıl geçti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yıllardır olduğu gibi bu yıl da tüm yurtta aynı coşku ile kutlanıyor.  Bu anlamlı günün değerini bir kez daha hatırlamak isteyen vatandaşlar, çeşitli mecralardan  19 Mayıs kutlama mesajları ve sözleri paylaşıyor. İşte 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları örnekleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları: Sosyal medyada en çok beğeni alan 19 Mayıs kutlama mesajları - 2

ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI MESAJLARI

"Biz, özgürlüğe doğru yola çıkan Bandırma Vapuru’nun yolcularıyız. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

"Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun."

"105 yıl önce Samsun'da yanan bir ateş, tüm ülkeyi aydınlattı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!"

"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı, milli mücadelenin ve Cumhuriyetimizin ilk adımlarının atıldığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun"

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları: Sosyal medyada en çok beğeni alan 19 Mayıs kutlama mesajları - 3

"Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir." 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun"

“Milletin bağrından temiz bir kuşak yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak…”

"Gelecek size emanet! Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlerimize armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."

"Atamızın emaneti, memleketimizin gençleri ile gurur duyuyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun!"

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları: Sosyal medyada en çok beğeni alan 19 Mayıs kutlama mesajları - 4

"Emperyalist işgal güçlerine karşı direnişin simgelerinden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."

"Biz Atatürk gençleriyiz, sesimiz O'nun sesi.Değil on yıllar, asırlar geçse de aklımızla ve coşkumuzla Ata'mızın izindeyiz! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."

"19 Mayıs, her şeyin başladığı gündür. Kutlamaların en büyüğünü hak edendir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız büyük bir coşkuyla kutlu olsun."

"Gençliği yetiştiriniz. Onlara bilim ve kültürün olumlu fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Özgür fikirler uygulamaya geçtiği zaman, Türk milleti yükselecektir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun"

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları: Sosyal medyada en çok beğeni alan 19 Mayıs kutlama mesajları - 5

"Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda,bir güneş gibi 19 Mayıs 1919 da Samsun'dan yükselen ses,büyük Komutan M.KEMAL ATATÜRK'e selam olsun. 19 Mayıs kutlu olsun."

"Fikirlerinle geleceğe ışık tuttuğun bu yolda attığımız tüm adımlarla izindeyiz! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."

"Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı büyük bağımsızlık, uygarlık ve aydınlanma yolculuğunun 105. yılı kutlu olsun.
Bu yolda dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla yorulmazlar!"

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları: Sosyal medyada en çok beğeni alan 19 Mayıs kutlama mesajları - 6

"Bu ülkeye bahar 105 yıldır Samsun’dan gelir… 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."

"Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, mücadelemizin bayramı; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! 🇹🇷 Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum."

"Göğsümüzü kabartan başarı senaryolarının başrolü onlar! 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."

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