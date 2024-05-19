19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları: Sosyal medyada en çok beğeni alan 19 Mayıs kutlama mesajları

ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI MESAJLARI

"Biz, özgürlüğe doğru yola çıkan Bandırma Vapuru’nun yolcularıyız. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."



"Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun."

"105 yıl önce Samsun'da yanan bir ateş, tüm ülkeyi aydınlattı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!"



"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı, milli mücadelenin ve Cumhuriyetimizin ilk adımlarının atıldığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun"