19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları: Sosyal medyada en çok beğeni alan 19 Mayıs kutlama mesajları
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümü coşkusu sosyal medyaya da yansıdı. Türkiye'nin dört bir yanından birçok kişi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kutluyor. Sosyal medyada en çok beğeni alan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajlarını bir araya getiridk.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Türk milletinin kaderini değiştiren ilk adımı atmasının üzerinden 105 yıl geçti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yıllardır olduğu gibi bu yıl da tüm yurtta aynı coşku ile kutlanıyor. Bu anlamlı günün değerini bir kez daha hatırlamak isteyen vatandaşlar, çeşitli mecralardan 19 Mayıs kutlama mesajları ve sözleri paylaşıyor. İşte 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları örnekleri...