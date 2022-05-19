19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde kutlanıyor

Kurtuluş ateşinin yakıldığı, bağımsızlık umudunun inanca dönüştüğü gün. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yanan ateş, Amasya’da, Erzurum’da, Sivas’ta giderek büyüdü. Türkiye Cumhuriyeti'nin ışığı oldu. Hiç sönmeyecek o ışığın altında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını yurt genelinde kutlanıyor

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 19.05.2022 - 11:55

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde kutlanıyor - 1

Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törene, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde kutlanıyor - 2

Mersin'de kutlamalar Cumhuriyet Alanı'nda düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde kutlanıyor - 3

1919 GENÇ ZEYBEK OYNADI

Mersin'in Erdemli ilçesinde, '19 Mayıs ’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 1919 genç 'zeybek' oynadı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde kutlanıyor - 4

Daha sonra da Atatürk'ün imzasıyla oluşturulan silüeti dikkat çekti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde kutlanıyor - 5

Bingöl'de öğrenciler ve vatandaşlar, 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Çapakçur Viyadüğü'nden Şehir Stadyumu'na kadar yürüdü.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde kutlanıyor - 6

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlenen yerlerden birisi de Adana. 

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde kutlanıyor - 7

Tören kapsamında öğrenciler gösteri sundu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde kutlanıyor - 8

Bilecik'te de 19 Mayıs dolayısıyla Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde kutlanıyor - 9

İşte yurt genelinden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çoşkusu...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde kutlanıyor - 10

BOLU

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde kutlanıyor - 11

ANKARA

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde kutlanıyor - 12

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beraberindeki heyetle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde kutlanıyor - 13
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde kutlanıyor - 14

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