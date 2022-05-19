19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde kutlanıyor

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 19.05.2022 - 11:55
Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.
Törene, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Mersin'de kutlamalar Cumhuriyet Alanı'nda düzenlendi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, '19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 1919 genç 'zeybek' oynadı.
Daha sonra da Atatürk'ün imzasıyla oluşturulan silüeti dikkat çekti.
Bingöl'de öğrenciler ve vatandaşlar, 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Çapakçur Viyadüğü'nden Şehir Stadyumu'na kadar yürüdü.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlenen yerlerden birisi de Adana.
Tören kapsamında öğrenciler gösteri sundu.
Bilecik'te de 19 Mayıs dolayısıyla Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.
İşte yurt genelinden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çoşkusu...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beraberindeki heyetle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.