19 Mayıs Belediyesi hangi partide? 19 Mayıs Belediye başkanı kimdir? 19 Mayıs Belediye başkan adayları
19 Mayıs Belediyesi hangi partide? 19 Mayıs Belediye Başkanı kimdir? 19 Mayıs Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Samsun 19 Mayıs Belediyesini hangi parti kazandı ve Samsun 19 Mayıs Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Samsun 19 Mayıs yerel seçim sonuçları..
19 Mayıs BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Samsun'un 19 Mayıs Belediyesini 10.595 alınan oy ve %63.31 oy oranı ile AK Parti adayı Osman Topaloğlu kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%63.31
- İyi Parti%34.01
- Saadet Partisi%1.89
- BTP%0.57
- DSP%0.22