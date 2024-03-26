19 Mayıs Belediyesi hangi partide? 19 Mayıs Belediye başkanı kimdir? 19 Mayıs Belediye başkan adayları

19 Mayıs BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

19 Mayıs Belediyesi Başkanı Osman Topaloğlu Kimdir?

01.04.1964'de doğdu. 1980 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesini kazanarak, 1984 yılında mezun oldu.

1985 - 1987 yılları arasında Erzincan' da yedek subay olarak vatani görevini tamamladı.

1987 yılından itibaren 19 Mayıs İlçesinde o tarihten bu güne kadar Eczacı olarak görev yaptı. Birçok sivil toplum örgütü ve vakıflarda yöneticilik yaptı.

25 Mart 2006 - 13.09.2008 tarihleri arasında 19 Mayıs ilçesi Ak Parti İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

29 Mart 2009 - 30 Mart 2014 - 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde üst üste 3 dönemde 19 Mayıs Belediye Başkanı olarak seçildi.