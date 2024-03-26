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19 Mayıs Belediyesi hangi partide? 19 Mayıs Belediye başkanı kimdir? 19 Mayıs Belediye başkan adayları

19 Mayıs Belediyesi hangi partide? 19 Mayıs Belediye Başkanı kimdir? 19 Mayıs Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Samsun 19 Mayıs Belediyesini hangi parti kazandı ve Samsun 19 Mayıs Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Samsun 19 Mayıs yerel seçim sonuçları..

19 Mayıs Belediyesi hangi partide? 19 Mayıs Belediye başkanı kimdir? 19 Mayıs Belediye başkan adayları - 1

19 Mayıs BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Samsun'un 19 Mayıs Belediyesini 10.595 alınan oy ve %63.31 oy oranı ile AK Parti adayı Osman Topaloğlu kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • AK Parti%63.31
  • İyi Parti%34.01
  • Saadet Partisi%1.89
  • BTP%0.57
  • DSP%0.22

TÜRKİYE HABERLERİ

19 Mayıs Belediyesi hangi partide? 19 Mayıs Belediye başkanı kimdir? 19 Mayıs Belediye başkan adayları - 2

19 Mayıs BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

19 Mayıs Belediyesi Başkanı Osman Topaloğlu Kimdir?

01.04.1964'de doğdu. 1980 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesini kazanarak, 1984 yılında mezun oldu.

1985 - 1987 yılları arasında Erzincan' da yedek subay olarak vatani görevini tamamladı. 

1987 yılından itibaren 19 Mayıs İlçesinde o tarihten bu güne kadar Eczacı olarak görev yaptı. Birçok sivil toplum örgütü ve vakıflarda yöneticilik yaptı.

25 Mart 2006 - 13.09.2008 tarihleri arasında 19 Mayıs ilçesi Ak Parti İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. 

29 Mart 2009 - 30 Mart 2014 - 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde üst üste 3 dönemde 19 Mayıs Belediye Başkanı olarak seçildi. 

19 Mayıs Belediyesi hangi partide? 19 Mayıs Belediye başkanı kimdir? 19 Mayıs Belediye başkan adayları - 3

19 Mayıs BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • OSMAN TOPALOĞLU
  • ŞABAN ŞENOCAK
  • HALİL AKYÜZ
  • ERDAL KOÇBIYIK
  • HALİL TUNÇ
  • NİĞMET US
  • SALİH KENDİRLİ
  • YAKUP KONUŞ
  • ŞAHADET ZEYDAN KARASU
  • FATİH MIRIK
  • AYKUT MELİH ÇELİK
  • YUSUF YARIM
19 Mayıs Belediyesi hangi partide? 19 Mayıs Belediye başkanı kimdir? 19 Mayıs Belediye başkan adayları - 4

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