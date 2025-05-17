19 Mayıs konser takvimi 2025: Ücretsiz İstanbul 19 Mayıs konserleri ve etkinlikleri
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanacak. Bu yıl pazartesi gününe denk gelen 19 Mayıs'ta İstanbul'un birçok ilçesinde ücretsiz konserler ve etkinlikler düzenlenecek. Peki, ücretsiz İstanbul 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konserlerinde hangi sanatçılar sahne alacak?
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl da İstanbul’da büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyelerinin katkılarıyla düzenlenecek etkinlikler, şehrin dört bir yanını bayram havasına büründürüyor. Gençlik ruhunu yansıtan konserler, kültür-sanat aktiviteleri, spor organizasyonları ve yürüyüşlerle dolu bir program İstanbulluları bekliyor.
İBB’nin duyurduğu etkinlikler kapsamında Beşiktaş’tan Maltepe’ye, Üsküdar’dan Saraçhane’ye kadar birçok noktada halk konserleri düzenlenecek. Ünlü sanatçılar ve genç müzik grupları sahne alacak, atölye çalışmaları ve gösterilerle kutlamalar renklenecek.