19 Mayıs konser takvimi 2025: Ücretsiz İstanbul 19 Mayıs konserleri ve etkinlikleri

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl da İstanbul’da büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyelerinin katkılarıyla düzenlenecek etkinlikler, şehrin dört bir yanını bayram havasına büründürüyor. Gençlik ruhunu yansıtan konserler, kültür-sanat aktiviteleri, spor organizasyonları ve yürüyüşlerle dolu bir program İstanbulluları bekliyor.



İBB’nin duyurduğu etkinlikler kapsamında Beşiktaş’tan Maltepe’ye, Üsküdar’dan Saraçhane’ye kadar birçok noktada halk konserleri düzenlenecek. Ünlü sanatçılar ve genç müzik grupları sahne alacak, atölye çalışmaları ve gösterilerle kutlamalar renklenecek.



