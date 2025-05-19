19 Mayıs marşları (19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı marşları ve sözleri)
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sıkça söylenen, coşku ve milli duyguları besleyen bazı marşlar bulunuyor. En çok bilinenlerden biri olan “Gençlik Marşı”, “Dağ başını duman almış, gümüş dere durmaz akar…” sözleriyle başlar ve gençliğe güveni, ileriye yürüyüşü simgeler. Bu marş, yalnızca bir şarkı değil; Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir” sözünün melodik bir yansımasıdır.
Her 19 Mayıs sabahı, Türkiye’nin dört bir yanında okul bahçelerinde, meydanlarda ya da evlerin içinden yankılanan o tanıdık ezgiler, bir milletin hafızasına kazınmıştır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yalnızca bir tarihsel anma değil, aynı zamanda bir ruh hâlidir. Bu ruhu en iyi yansıtan unsurlardan biri ise şüphesiz ki marşlardır.