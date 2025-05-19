19 Mayıs marşları (19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı marşları ve sözleri)

Her 19 Mayıs sabahı, Türkiye’nin dört bir yanında okul bahçelerinde, meydanlarda ya da evlerin içinden yankılanan o tanıdık ezgiler, bir milletin hafızasına kazınmıştır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yalnızca bir tarihsel anma değil, aynı zamanda bir ruh hâlidir. Bu ruhu en iyi yansıtan unsurlardan biri ise şüphesiz ki marşlardır.



