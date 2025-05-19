19 Mayıs marşları (19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı marşları ve sözleri)

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sıkça söylenen, coşku ve milli duyguları besleyen bazı marşlar bulunuyor. En çok bilinenlerden biri olan “Gençlik Marşı”, “Dağ başını duman almış, gümüş dere durmaz akar…” sözleriyle başlar ve gençliğe güveni, ileriye yürüyüşü simgeler. Bu marş, yalnızca bir şarkı değil; Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir” sözünün melodik bir yansımasıdır.

19 Mayıs marşları (19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı marşları ve sözleri) - 1

Her 19 Mayıs sabahı, Türkiye’nin dört bir yanında okul bahçelerinde, meydanlarda ya da evlerin içinden yankılanan o tanıdık ezgiler, bir milletin hafızasına kazınmıştır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yalnızca bir tarihsel anma değil, aynı zamanda bir ruh hâlidir. Bu ruhu en iyi yansıtan unsurlardan biri ise şüphesiz ki marşlardır.

TÜRKİYE HABERLERİ

19 Mayıs marşları (19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı marşları ve sözleri) - 2

19 Mayıs’ta söylenen marşlar, gençliğe duyulan güveni, bağımsızlık mücadelesinin kararlılığını ve Atatürk’ün izinden yürüyen bir halkın coşkusunu içinde barındırır.

19 Mayıs marşları (19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı marşları ve sözleri) - 3

GENÇLİK MARŞI

Dağ başını duman almış
Gümüş dere durmaz akar.
Güneş ufuktan şimdi doğar,
Yürüyelim arkadaşlar.
Sesimizi yer,gök,su dinlesin.
Sert adımlarla her yer inlesin.

Sesimizi yer,gök,su dinlesin.
Sert adımlarla her yer inlesin, inlesin.
Bu gök,deniz nerede var?
Nerede bu dağlar taşlar?
Bu ağaçlar, güzel kuşlar,
Yürüyelim arkadaşlar.

Sesimizi yer,gök,su dinlesin.
Sert adımlarla her yer inlesin.
Sesimizi yer,gök,su dinlesin.
Sert adımlarla her yer inlesin, inlesin

19 Mayıs marşları (19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı marşları ve sözleri) - 4

10. YIL MARŞI

Çıktık açık alınla on yılda her savaştan;
On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan;
Başta bütün dünyanın saydığı başkumandan,
Demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan.

Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!
Bir hızda kötülüğü, geriliği boğarız,
Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız.

Türk'üz, bütün başlardan üstün olan başlarız;
Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız.
Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!

Çizerek kanımızla öz yurdun hartasını,
Dindirdik memleketin yıllar süren yasını;
Bütünledik her yönden istiklâl kavgasını...
Bütün dünya öğrendi Türklüğü saymasını!

Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!
Örnektir milletlere açtığımız yeni iz;
İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz:

Uyduk görüşte bilgi, gidişte ülküye biz.
Tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz.
Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!

19 Mayıs marşları (19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı marşları ve sözleri) - 5

İZMİR MARŞI

İzmir'in dağlarında çiçekler açar,
Altın güneş orda sırmalar saçar
Bozulmuş düşmanlar, hep yel gibi kaçar,
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa;
Adın yazılacak mücevher taşa.

İzmir'in dağlarına bomba koydular,
Türk'ün sancağını öne koydular.
Şanlı zaferlerle düşmanı boğdular,
Kader böyle imiş ey garip ana;
Kanım feda olsun güzel vatana.

İzmir'in dağlarında oturdum kaldım;
Şehit olanları deftere yazdım,
Öksüz yavruları bağrıma bastım,
Kader böyle imiş ey garip ana;
Kanım feda olsun güzel vatana.

Peygamber kucağı şehitler yeri,
Çalındı borular haydi ileri.
Bozuldu çadırlar kalmayın geri,
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa;
Adın yazılacak mücevher taşa.

Türk oğluyum ben ölmek isterim;
Toprak diken olsa yatağım yerim;
Allah'ından utansın dönenler geri;
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa.
Adın yazılacak mücevher taşa.

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