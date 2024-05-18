19 Mayıs öncesi Bandırma Vapuru doldu taştı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 silah arkadaşıyla birlikte 19 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun replikası olan Bandırma Müze Gemisi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, her yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda olduğu gibi bu sene de binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

16-18 Mayıs tarihlerinde yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan müze, "Milli Mücadele" ruhunu yaşamak isteyenlerin ilgisini çekiyor.