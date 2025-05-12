19 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi olacak?

19 Mayıs resmi tatiliyle ilgili araştırmalar milyonlarca öğrenci ve velileri tarafından yapılmaya başladı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanacak. Öğrenciler statlarda ve çeşitli yerlerde etkinlikler düzenleyecek. 19 Mayıs'ın pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle ise "Okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi olacak?

19 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi olacak? - 1

19 Mayıs resmi tatil mi? Sorusunun yanıtı, öğrenciler, veliler ve kamu kurumlarında çalışan milyonlarca kişinin gündeminde yer almaya başladı. Resmi tatillerde bankalar, noterler ve tüm kamu kurumları tatil yapıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda da 19 Mayıs'ın yaklaşmasıyla birlikte resmi tatil takvimi merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi olacak?

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19 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi olacak? - 2

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl resmi bayram olarak kutlanıyor. Resmi kurumlar ve okullar 19 Mayıs'ta kapalı oluyor.

19 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi olacak? - 3

Buna göre; 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü okullar tatil olacak. Hafta sonu tatiliyle birlikte öğrenciler toplam 3 gün tatil yapacak. Bankalar, noterler ve birçok kamu kurum ve kuruluşu da 19 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak.

19 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi olacak? - 4

2025 RESMİ TATİLLER HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl toplam 7 resmi tatil kutlanırken 6 tanesi hafta içine denk geliyor. Yılbaşı tatili, 23 Nisan ve 1 Mayıs geride kalırken, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim resmi tatil olarak kutlanacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - PAZARTESİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - SALI

30 Ağustos Zafer Bayramı - CUMARTESİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - ÇARŞAMBA

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