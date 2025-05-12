19 Mayıs resmi tatil mi? Sorusunun yanıtı, öğrenciler, veliler ve kamu kurumlarında çalışan milyonlarca kişinin gündeminde yer almaya başladı. Resmi tatillerde bankalar, noterler ve tüm kamu kurumları tatil yapıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda da 19 Mayıs'ın yaklaşmasıyla birlikte resmi tatil takvimi merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi olacak?