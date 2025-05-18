19 Mayıs resimli mesajları: En anlamlı, uzun-kısa 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesaj ve sözleri

19 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ

19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür. Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.



Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anıyor, başta gençlerimizin olmak üzere halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.



Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz ( K. Atatürk ). 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.