19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta okullar kapalı mı? İşte 2025 resmi tatil takvimi
Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'nin en önemli milli bayramları arasında yer alıyor. 19 Mayıs'ın yaklaşmasıyla birlikte ise kamu, kurum ve kuruşlarında çalışanlar, öğrenciler, banka, noter ve devlet dairelerinde çalışanlar bu özel günün resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? Öğrenciler, çalışanlar ve kamu personeli bu özel günde izinli mi olacak?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca öğrencinin resmi tatil arayışları hız kazanmaya başladı. Her 19 Mayıs'ta olduğu gibi bu yıl da öğrenciler çeşitli etkinlikler düzenleyerek 19 Mayıs'ı kutlayacak. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta okullar kapalı mı?