19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi? (2025 resmi tatil günleri)

19 Mayıs resmi tatili, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından yakından takip ediliyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl hafta içine denk gelmesi nedeniyle, okullarda görevli olanlar, öğrenciler ve birçok kamu çalışanı tatil araştırmalarına başladı. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi?