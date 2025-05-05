19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi? (2025 resmi tatil günleri)
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm Türkiye'de her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Öğrenciler, veliler ve kamu kurumlarında çalışan vatandaşlar başta olmak üzere pek çok vatandaş da bugünün resmi tatil olup olmadığını ve okulların akıbetini merak ediyor. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi?
19 Mayıs resmi tatili, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından yakından takip ediliyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl hafta içine denk gelmesi nedeniyle, okullarda görevli olanlar, öğrenciler ve birçok kamu çalışanı tatil araştırmalarına başladı. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi?