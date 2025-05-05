19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi? (2025 resmi tatil günleri)

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm Türkiye'de her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Öğrenciler, veliler ve kamu kurumlarında çalışan vatandaşlar başta olmak üzere pek çok vatandaş da bugünün resmi tatil olup olmadığını ve okulların akıbetini merak ediyor. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi?

19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi? (2025 resmi tatil günleri) - 1

19 Mayıs resmi tatili, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından yakından takip ediliyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl hafta içine denk gelmesi nedeniyle, okullarda görevli olanlar, öğrenciler ve birçok kamu çalışanı tatil araştırmalarına başladı. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi?

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19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi? (2025 resmi tatil günleri) - 2

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl resmi bayram olarak kutlanıyor. Resmi kurumlar ve okullar 19 Mayıs'ta kapalı oluyor.

19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi? (2025 resmi tatil günleri) - 3

Buna göre; 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü okullar tatil olacak. Bankalar, noterler ve birçok kamu kurum ve kuruluşu da 19 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak.

19 Mayıs resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi? (2025 resmi tatil günleri) - 4

2025 RESMİ TATİLLER HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl toplam 7 resmi tatil kutlanırken 6 tanesi hafta içine denk geliyor. Yılbaşı tatili, 23 Nisan ve 1 Mayıs geride kalırken, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim resmi tatil olarak kutlanacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - PAZARTESİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - SALI

30 Ağustos Zafer Bayramı - CUMARTESİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - ÇARŞAMBA

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