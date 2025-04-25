19 Mayıs resmi tatil mi, ne bayramı? 19 Mayıs 1919'da ne oldu?
Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 tarihinde Kurtuluş mücadelesini başlatmak adına Samsun'a çıkmıştır. Milli Mücadelenin dönüm noktası sayılan 19 Mayıs, Atatürk tarafından gençliğe armağan edilmiş ve yıllardır 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanır. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, ilk olarak 1926 yılında Gazi Günü adıyla Samsun'da kutlanmış ve ardından 1935 yılında Atatürk Günü olarak resmileşmiştir. 1981 yılından bu yana ise Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı adıyla kutlanan bayram, milli bayramlar arasıda yer alır. İşte, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı detayları...