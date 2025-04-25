19 Mayıs resmi tatil mi, ne bayramı? 19 Mayıs 1919'da ne oldu?

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 tarihinde Kurtuluş mücadelesini başlatmak adına Samsun'a çıkmıştır. Milli Mücadelenin dönüm noktası sayılan 19 Mayıs, Atatürk tarafından gençliğe armağan edilmiş ve yıllardır 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanır. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi?

19 Mayıs resmi tatil mi, ne bayramı? 19 Mayıs 1919'da ne oldu? - 1

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, ilk olarak 1926 yılında Gazi Günü adıyla Samsun'da kutlanmış ve ardından 1935 yılında Atatürk Günü olarak resmileşmiştir. 1981 yılından bu yana ise Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı adıyla kutlanan bayram, milli bayramlar arasıda yer alır. İşte, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı detayları...

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19 Mayıs resmi tatil mi, ne bayramı? 19 Mayıs 1919'da ne oldu? - 2

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, milli bayramlar arasındadır ve bu nedenle resmi tatiller arasında yer alır. Ulu Önder Atatürk, Kurtuluş Mücadelesinin başlangıcı kabul edilen 19 Mayıs'ı gençliğe armağan etmiştir.

19 Mayıs resmi tatil mi, ne bayramı? 19 Mayıs 1919'da ne oldu? - 3

19 MAYIS 1919'DA NE OLDU?

Birinci Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen durumlar nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk 16-19 Mayıs 1919 tarihinde Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan Samsun'a yola çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatır.

19 Mayıs resmi tatil mi, ne bayramı? 19 Mayıs 1919'da ne oldu? - 4

Stratejik olarak önemli konumda olan Samsun'a İngilizler, 9 Mart 1919 tarihinde birlik çıkarmışlardı. Buna karşı da Türk Makinalı Tüfek birliğinden Hamdi adındaki bir teğmenin askerleriyle beraber dağa çıkar ve böylece İngiliz Yüksek Komiserliği'nin Türk halkının silahlandığı söylentileri üzerine buraya tam yetki verilmiş bir kumandan görevlendirilmesine karar verildi.

Durum üzerine Mustafa Kemal Atatürk görevlendirildi. Yaşananlar için bir şey yapmak gerektiği fikrinde olan Atatürk, Anadolu'ya geçmek istiyordu. İstanbul - Samsun yolculuğu öncesinde Atatürk ve Padişah Vahdettin arasına görüşme gerçekleşir.

Atatürk ve beraberindekilerle toplam 18 kişi 16 Mayıs 1919 Cuma günü “Bandırma” adındaki eski bir vapurla Galata rıhtımından ayrılır.

18 Mayıs 1919 Pazartesi günü yolculuk son bulur ve Yolcular Kalyon Burnu'ndan sandallarla Merkez iskelesine çıkarılırlar. Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal, kaldığı Hıntıka Palas’ta sürekli olarak yurdu düşmandan arındırmak ve Kurtuluş Mücadelesini başlatmanın yollarını düşündü.

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