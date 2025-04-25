19 Mayıs resmi tatil mi, ne bayramı? 19 Mayıs 1919'da ne oldu?

Stratejik olarak önemli konumda olan Samsun'a İngilizler, 9 Mart 1919 tarihinde birlik çıkarmışlardı. Buna karşı da Türk Makinalı Tüfek birliğinden Hamdi adındaki bir teğmenin askerleriyle beraber dağa çıkar ve böylece İngiliz Yüksek Komiserliği'nin Türk halkının silahlandığı söylentileri üzerine buraya tam yetki verilmiş bir kumandan görevlendirilmesine karar verildi.



Durum üzerine Mustafa Kemal Atatürk görevlendirildi. Yaşananlar için bir şey yapmak gerektiği fikrinde olan Atatürk, Anadolu'ya geçmek istiyordu. İstanbul - Samsun yolculuğu öncesinde Atatürk ve Padişah Vahdettin arasına görüşme gerçekleşir.



Atatürk ve beraberindekilerle toplam 18 kişi 16 Mayıs 1919 Cuma günü “Bandırma” adındaki eski bir vapurla Galata rıhtımından ayrılır.



18 Mayıs 1919 Pazartesi günü yolculuk son bulur ve Yolcular Kalyon Burnu'ndan sandallarla Merkez iskelesine çıkarılırlar. Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal, kaldığı Hıntıka Palas’ta sürekli olarak yurdu düşmandan arındırmak ve Kurtuluş Mücadelesini başlatmanın yollarını düşündü.