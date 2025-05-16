19 Mayıs şiirleri uzun ve kısa 2025: Günün anlam ve önemine özel 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sözleri ve mesajları

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı her sene tüm yurtta heyecan ve sevinç ile kutlanıyor. Bu sene 19 Mayıs Pazartesi günü geniş katılımla kutlanıyor olacak. Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs günü Samsun'a yola çıkarak Kurtuluş mücadelesinin fitilini ateşledi. Ardından 19 Mayıs gününü Atatürk, gençlere bayram olarak armağan etmiştir. Bu anlamlı ve özel günü tebrik etmek için birbirinden duygu dolu 19 Mayıs şiirlerini tercih edebilirsiniz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları ve sözleri ile de sevdiklerinizin bayramını kutlayın.

19 Mayıs şiirleri uzun ve kısa 2025: Günün anlam ve önemine özel 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sözleri ve mesajları - 1

19 Mayıs şiirleri, meajları ve sözleri; arkadaş, yakın çevre ve sevdiklerinizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için tercih ediliyor. 2025 yılı 19 Mayıs, Pazartesi günü kutlanacak. Öncesinde hem sosyal medyada paylaşmak hem de SMS olarak gönderebilmek adına Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın anlam ve önemini simgeleyen şiirler, mesajlar ve sözler öne çıkıyor. İşte, en anlamlı ve güzel 19 Mayıs mesajları...

TÜRKİYE HABERLERİ

19 Mayıs şiirleri uzun ve kısa 2025: Günün anlam ve önemine özel 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sözleri ve mesajları - 2

19 MAYIS ŞİİRLERİ

BİR GEMİ YANAŞTI SAMSUN'A

Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı,
Selam durdu kayığı, çaparası, takası,
Selam durdu tayfası.

Bir duman tüterdi bu geminin
bacasından, bir duman
Bir duman değil bu!
Memleketin uçup giden kaygılarıydı.

Samsun limanına bu gemiden atılan
Demir değil
Sarılan ana yurda
Kemal Paşa'nın kollarıydı.

Selam vererek Anadolu çocuklarına,
Çıkarken yüce komutan,
Karadeniz'in halini bir görmeliydi.

Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar,
Kalktı takalar.
İzin verseydi Kemal Paşa,
Ardından gürleyip giderlerdi,
Erzurum'a kadar.

Cahit Külebi


19 MAYIS GENÇLİK MARŞI

Bir şerefli milletin şanlı çocuklarıyız,
Kalplerimiz, nabzımız, vatan diyerek atar.
Ayrılmadan yürürüz, aynı yolda erkek, kız.
Ruhumuzda ateş var, göğsümüzde iman var.


Vücudumuz yay gibi, bacaklarımız çevik,
Kalplerde cumhuriyet, başımızdadır bayrak,
Bir emanet taşırız, Ata'mıza söz verdik.
Kuvvetimizi, gücümüzü, kanımızdadır kaynak.


Bilgi ile sporu, yürütürüz atbaşı,
Çalışkanlık, çeviklik atalardan mirastır.
Türk olmanın amacı kazanmaktır savaşı.
Bize ülkü yaraşır, bize hamle yaraşır.


19 Mayıs bizim en kutsal bayramımız.
Tarihlerde var mıdır, böyle bir günün eşi?
Bu pınardan içiyor, alıyoruz kuvvet, hız,
Bu ocaktan yakıyor bütün gençlik ateşi...

İ. Hakkı TALAS

19 Mayıs şiirleri uzun ve kısa 2025: Günün anlam ve önemine özel 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sözleri ve mesajları - 3

NUTUK

Vatan boylu boyunca vurulmuş,
İki gözü iki çeşme derelerin,
Dağlar kapkara yasından,
Ovalar tüm kavrulmuş,
Düşman kan içinde parmaklarıyla,
Ta Kars'a kadar Menderes Ovası'ndan.

- Geldi geçti, ama hatırlanmalı -
Neler çektik o günler milletimle ben,
Bir bir yollara düştüler perperişan,
Aç, susuz ama aşk içinde,
Yanmış, yıkılmış damları koyup
Sessiz sedasız köylerden.

... İşte böylece efendiler
Aşk istediler verdim,
Ateş istediler verdim,
Ekmek istediler verdim,
- Güldüler, yalan dediler, olmaz dediler -
Uğraştım sonunda en güzel boyalarla,
Önümüze bir bütün harita çıkardım..

Ben, Atatürk'üm öldüm - demiştim zaten -
İşte nutkumu da baştan sona okudum.
Öldüm ama gözüm arkada değil,
Kitabım bir uzun, bir güzel oldu,
Hem ne iyi ettim, ne iyi ettim de efendiler
- Sonunda "EY TÜRK GENÇLİĞİ" dedim. -

Turgut UYAR


19 MAYIS

Samsun'da o gün doğdu
Türk'ün eşsiz güneşi,
Arasalar bulunmaz
Dünyada onun eşi.
Bütün yurt inliyordu,
Vatan gidiyor diye.
O sanki Türk yurduna
Gökten geldi hediye.
Samsun, Sivas demedi
Bütün yurdu dolaştı,
Türk'ün bu öz evlâdı
Vatanla kucaklaştı.
Bin dokuz yüz on dokuz
Türk'ün temel taşıdır.
Ardından gelen savaş
İstiklâl Savaşı'dır.
Temiz Türk gençliğine
Armağan olsun diye
Bu büyük ve şanlı gün
Bırakıldı hediye.

R. Gökalp ARKIN

19 MAYIS

Türk'ün temel taşıdır,
Onun ardından gelen
Kurtuluş Savaşı'dır.

İşte Türk gençliğine,
Sağlam temeldir, diye,
Türk'ün bu şanlı günü
Bırakıldı hediye.

Dünya 19 Mayıs
Bir kurtuluş düğünü.
Bugün 19 Mayıs
Gençlik ve Spor günü.

R. Gökalp ARKIN

19 Mayıs şiirleri uzun ve kısa 2025: Günün anlam ve önemine özel 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sözleri ve mesajları - 4

19 MAYIS SÖZLERİ VE MESAJLARI

"Biz Atatürk gençleriyiz, sesimiz O'nun sesi. Değil on yıllar, asırlar geçse de aklımızla ve coşkumuzla Ata'mızın izindeyiz! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."

Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür. Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs şiirleri uzun ve kısa 2025: Günün anlam ve önemine özel 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sözleri ve mesajları - 5

"Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda,bir güneş gibi 19 Mayıs 1919 da Samsun'dan yükselen ses,büyük Komutan M.KEMAL ATATÜRK'e selam olsun. 19 Mayıs kutlu olsun."

"Fikirlerinle geleceğe ışık tuttuğun bu yolda attığımız tüm adımlarla izindeyiz! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."

Ey Türk Gençliği vazifelerini unutma bayramını da doya doya kutla. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs şiirleri uzun ve kısa 2025: Günün anlam ve önemine özel 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sözleri ve mesajları - 6

Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anıyor, başta gençlerimizin olmak üzere halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.

Mayıs'un 19'unda bir milletin topyekun bağımsızlığı için kutlu bir direniş başladı. 19 Mayıs 1919’da Samsuna giden Mustafa Kemal önderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşı ile esaretten özgürlüğe kavuştuk.

Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Her ne durumda olursa olsun, Cumhuriyete sahip çıkan, vazifeye hazır, asıl gücün damarlarındaki ASİL KANDA saklı olduğunu bilen tüm gençliğin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

19 Mayıs şiirleri uzun ve kısa 2025: Günün anlam ve önemine özel 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sözleri ve mesajları - 7

Gence saygı ve güven, geleceğe saygı ve güvendir. Tüm Türk genliğinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

"19 Mayıs, her şeyin başladığı gündür. Kutlamaların en büyüğünü hak edendir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız büyük bir coşkuyla kutlu olsun."

Kurtuluşun ve Atamızın üzerimize bir güneş gibi doğduğu 19 Mayıs tüm Türk milletine armağan olsun. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’mızın 101.yılı kutlu olsun.

Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

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