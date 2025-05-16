19 Mayıs şiirleri uzun ve kısa 2025: Günün anlam ve önemine özel 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sözleri ve mesajları

NUTUK



Vatan boylu boyunca vurulmuş,

İki gözü iki çeşme derelerin,

Dağlar kapkara yasından,

Ovalar tüm kavrulmuş,

Düşman kan içinde parmaklarıyla,

Ta Kars'a kadar Menderes Ovası'ndan.



- Geldi geçti, ama hatırlanmalı -

Neler çektik o günler milletimle ben,

Bir bir yollara düştüler perperişan,

Aç, susuz ama aşk içinde,

Yanmış, yıkılmış damları koyup

Sessiz sedasız köylerden.



... İşte böylece efendiler

Aşk istediler verdim,

Ateş istediler verdim,

Ekmek istediler verdim,

- Güldüler, yalan dediler, olmaz dediler -

Uğraştım sonunda en güzel boyalarla,

Önümüze bir bütün harita çıkardım..



Ben, Atatürk'üm öldüm - demiştim zaten -

İşte nutkumu da baştan sona okudum.

Öldüm ama gözüm arkada değil,

Kitabım bir uzun, bir güzel oldu,

Hem ne iyi ettim, ne iyi ettim de efendiler

- Sonunda "EY TÜRK GENÇLİĞİ" dedim. -



Turgut UYAR





19 MAYIS



Samsun'da o gün doğdu

Türk'ün eşsiz güneşi,

Arasalar bulunmaz

Dünyada onun eşi.

Bütün yurt inliyordu,

Vatan gidiyor diye.

O sanki Türk yurduna

Gökten geldi hediye.

Samsun, Sivas demedi

Bütün yurdu dolaştı,

Türk'ün bu öz evlâdı

Vatanla kucaklaştı.

Bin dokuz yüz on dokuz

Türk'ün temel taşıdır.

Ardından gelen savaş

İstiklâl Savaşı'dır.

Temiz Türk gençliğine

Armağan olsun diye

Bu büyük ve şanlı gün

Bırakıldı hediye.



R. Gökalp ARKIN



19 MAYIS



Türk'ün temel taşıdır,

Onun ardından gelen

Kurtuluş Savaşı'dır.



İşte Türk gençliğine,

Sağlam temeldir, diye,

Türk'ün bu şanlı günü

Bırakıldı hediye.



Dünya 19 Mayıs

Bir kurtuluş düğünü.

Bugün 19 Mayıs

Gençlik ve Spor günü.



R. Gökalp ARKIN