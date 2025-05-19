Atatürk fotoğrafları ve 19 Mayıs mesajları | Atatürk’ün gençlikle ilgili söylediği sözler

19 MAYIS KUTLAMA MESAJLARI

19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’mızın 106. yılı kutlu olsun.



Yüz beşinci yılını kutlayacağımız bu 19 Mayıs’ta Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve özlemle anıyoruz. Bayramımız kutlu olsun



Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.



19 Mayıs, Türk Milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.



Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul etmez. 105 yıl önce bunu tüm dünyaya ispatlamıştır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.