Atatürk fotoğrafları ve 19 Mayıs mesajları | Atatürk’ün gençlikle ilgili söylediği sözler

Atatürk fotoğrafları ve 19 Mayıs mesajları, günün anlam ve önemine ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Atatürk’ün gençlikle ilgili söylediği sözler yoğun ilgi görürken en güzel Atatürk görselleri, tercih ediliyor. Milli mücadelenin başladığı tarih olarak kabul edilen 19 Mayıs, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için bugün ülkenin dört bir yanında etkinlikler tertip edilirken, minnet, şükür ve teşekkür temalı mesajlar kullanılıyor. Bizde sizler için Atatürk görselleri, en farklı 19 Mayıs mesajları ve Atatürk’ün gençlikle ilgili söylediği sözleri hazırladık. İşte, Atatürk fotoğrafları ve 19 Mayıs mesajları

Atatürk fotoğrafları ve 19 Mayıs mesajları | Atatürk’ün gençlikle ilgili söylediği sözler - 1

Atatürk, hayatının büyük bir çoğunluğunu cephede geçirirken 19 Mayıs tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi açısından önemli bir yere sahiptir. Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı bu tarih, milli mücadelede ”ilk kurşunun atıldığı” ve bağımsızlığımızın sembollerinden birisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basarak milli mücadeleyi başlatması Türk milleti adına “ Kurtuluş” yolunu açmıştır. Türk milleti için dönüm noktası olan 19 Mayıs tarihi ise gençlere armağan edilerek “ Gençlik ve Spor Bayramı” olarak da kutlanmaktadır. Bizde 19 Mayıs tarihinde kullanabileceğiniz en güzel Atatürk resimlerini, kutlama mesajlarını ve Atatürk’ün gençlerle ilgili söylediği sözleri sizler için derledik.

TÜRKİYE HABERLERİ

Atatürk fotoğrafları ve 19 Mayıs mesajları | Atatürk’ün gençlikle ilgili söylediği sözler - 2

ATATÜRK RESİMLERİ (19 MAYIS’A ÖZEL)

Gençliği yetiştiriniz. Onlara bilim ve kültürün olumlu fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Özgür fikirler uygulamaya geçtiği zaman, Türk milleti yükselecektir

Atatürk fotoğrafları ve 19 Mayıs mesajları | Atatürk’ün gençlikle ilgili söylediği sözler - 3

"Rica ile, merhamet dilenmekle bir millet ve devletin şeref ve istiklali kurtarılmaz. Türk milleti, gelecek nesiller için bunu unutmamalıdır. 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür."

Atatürk fotoğrafları ve 19 Mayıs mesajları | Atatürk’ün gençlikle ilgili söylediği sözler - 4

. “Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.”

Atatürk fotoğrafları ve 19 Mayıs mesajları | Atatürk’ün gençlikle ilgili söylediği sözler - 5

Gençler! Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç kuşakların anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.

Atatürk fotoğrafları ve 19 Mayıs mesajları | Atatürk’ün gençlikle ilgili söylediği sözler - 6

Başımıza neler örülmek istenildiği ve nasıl karşı koyduğumuz ve daha doğrusu milletin arzu ve emellerine uyarak ve onun yardımıyla nasıl çalıştığımız görülmeli ve gelecek kuşaklar için ibret ve uyanıklığı gerektirmelidir. Zaten her-şey unutulur. Fakat biz her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır; geleceğin ışık saçan çiçekleri onlardır. Bütün umudum gençliktedir!

Atatürk fotoğrafları ve 19 Mayıs mesajları | Atatürk’ün gençlikle ilgili söylediği sözler - 7

Gençler için vatanî işlerde ölmek söz konusu olabilir;fakat korkmak, asla! 

Atatürk fotoğrafları ve 19 Mayıs mesajları | Atatürk’ün gençlikle ilgili söylediği sözler - 8

Milletin değerli ve seçkin gençleriyle konuşmak benim İçin mutluluktur. 

Atatürk fotoğrafları ve 19 Mayıs mesajları | Atatürk’ün gençlikle ilgili söylediği sözler - 9

Milletin bağrından temiz bir kuşak yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak!

Atatürk fotoğrafları ve 19 Mayıs mesajları | Atatürk’ün gençlikle ilgili söylediği sözler - 10

Asla şüphe yoktur ki cumhuriyetin gelecek evlâtları, bizden daha çok bolluğa ve rahata kavuşmuş ve mutlu olacaklardır. 

Atatürk fotoğrafları ve 19 Mayıs mesajları | Atatürk’ün gençlikle ilgili söylediği sözler - 11

"Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu ila ve idame edecek sizsiniz

Atatürk fotoğrafları ve 19 Mayıs mesajları | Atatürk’ün gençlikle ilgili söylediği sözler - 12

Gençler, cesaretimizi takviye ve idâme eden sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetlerinin, vatan muhabbetinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsâli olacaksınız.

Atatürk fotoğrafları ve 19 Mayıs mesajları | Atatürk’ün gençlikle ilgili söylediği sözler - 13

Sizler, yani yeni nesil Türkiye'nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edecekseniz. Ben bu akşam buraya yalnız bunu size anlatmak için gelmiş bulunuyorum. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.

Atatürk fotoğrafları ve 19 Mayıs mesajları | Atatürk’ün gençlikle ilgili söylediği sözler - 14

Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır."

Atatürk fotoğrafları ve 19 Mayıs mesajları | Atatürk’ün gençlikle ilgili söylediği sözler - 15

ATATÜRK'ÜN GENÇLERLE İLGİLİ SÖYLEDİĞİ SÖZLER

"Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel, her şeyden evvel Türkiye'nin istiklaline, kendi benliğine, milli geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir."

Size, Türk gençliğine terk ettiğimiz ve bıraktığımız vicdani emanet, yalnız ve daima galip olmaktır ve eminim daima galip olacaksınız."

"Hitabemin, gençliğimizin ve büyük milletimizin ruhunda uyandırdığı asil akisleri dinlemekle pek ziyade iftihar etmekteyim ve mesudum.

Sizler her biriniz geleceğin bir gülü, bir yıldızı, bir ikbalisiniz. Memleketi asıl nura boğacak sizsiniz.

Bütün memleketin gençliğine tercüman olan kıymettar sözlerinden fevkalade memnun oldum. Hakikatin ifadesi olan Giresun gençliğini tebrik ederim.

Atatürk fotoğrafları ve 19 Mayıs mesajları | Atatürk’ün gençlikle ilgili söylediği sözler - 16

19 MAYIS KUTLAMA MESAJLARI 

19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’mızın 106. yılı kutlu olsun.

Yüz beşinci yılını kutlayacağımız bu 19 Mayıs’ta Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve özlemle anıyoruz. Bayramımız kutlu olsun

Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs, Türk Milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul etmez. 105 yıl önce bunu tüm dünyaya ispatlamıştır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

Atatürk fotoğrafları ve 19 Mayıs mesajları | Atatürk’ün gençlikle ilgili söylediği sözler - 17
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