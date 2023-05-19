19 Mayıs'ta 104 klasik otomobil 104. yıl konvoyu oluşturdu

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 104. yıl dönümü yurtta sevinçle kutlanıyor.
Her yıl olduğu gibi İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD), 104 klasik otomobil ile Kadıköy'de konvoy oluşturdu.
Vatandaşlar ve klasik otomobil sahipleri sabah saatlerinde Kadıköy Belediye binasının bahçesinde toplandı.
Vatandaşlar ellerindeki Türk Bayraklarıyla bando gösterisi eşliğinde dans etti, marşlar söyledi.
Saat 10.30 sıralarında 104 klasik otomobilin oluşturduğu konvoy belediye binasından çıktıktan sonra önce Kalamış Caddesi'nden geçti ardından sahil yolunu kullanarak Bağdat Caddesi'ne girdi.
Vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan konvoy havadan da görüntülendi.
Kutlamalara Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı.