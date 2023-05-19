19 Mayıs'ta 104 klasik otomobil 104. yıl konvoyu oluşturdu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) Kadıköy'de 104 klasik otomobil konvoy oluşturdu. Vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan konvoy havadan da görüntülendi.

19 Mayıs'ta 104 klasik otomobil 104. yıl konvoyu oluşturdu - 1

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 104. yıl dönümü yurtta sevinçle kutlanıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

19 Mayıs'ta 104 klasik otomobil 104. yıl konvoyu oluşturdu - 2

Her yıl olduğu gibi İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD), 104 klasik otomobil ile Kadıköy'de konvoy oluşturdu.

19 Mayıs'ta 104 klasik otomobil 104. yıl konvoyu oluşturdu - 3

Vatandaşlar ve klasik otomobil sahipleri sabah saatlerinde Kadıköy Belediye binasının bahçesinde toplandı.

19 Mayıs'ta 104 klasik otomobil 104. yıl konvoyu oluşturdu - 4

Vatandaşlar ellerindeki Türk Bayraklarıyla bando gösterisi eşliğinde dans etti, marşlar söyledi.

19 Mayıs'ta 104 klasik otomobil 104. yıl konvoyu oluşturdu - 5

Saat 10.30 sıralarında 104 klasik otomobilin oluşturduğu konvoy belediye binasından çıktıktan sonra önce Kalamış Caddesi'nden geçti ardından sahil yolunu kullanarak Bağdat Caddesi'ne girdi.

19 Mayıs'ta 104 klasik otomobil 104. yıl konvoyu oluşturdu - 6

Vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan konvoy havadan da görüntülendi.

19 Mayıs'ta 104 klasik otomobil 104. yıl konvoyu oluşturdu - 7

Kutlamalara Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı.

19 Mayıs'ta 104 klasik otomobil 104. yıl konvoyu oluşturdu - 8
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