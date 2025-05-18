19 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı? Pazartesi günü EFT, havale yapılır mı?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu sene pazartesi günü kutlanıyor olacak. Haftanın ilk iş gününde bankalarda iş ve işlemleri olanlar ''19 Mayıs'ta bankalar kapalı mı, tatil mi?'' sorularını yöneltiyor. Peki, 19 Mayıs Pazartesi EFT, havale yapılacak mı?
Banka çalışma saatleri, resmi tatil süreçlerinde öne çıkıyor. Resmi tatillerden 19 Mayıs'ta bankalar işlemlerine devam edecek mi, tatil mi merak konusu oldu. Pazartesi günü kamu ve özel bankalar açık mı? İşte, detaylar...