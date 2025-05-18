19 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı? Pazartesi günü EFT, havale yapılır mı?

BANKALAR 19 MAYIS'TA AÇIK MI, KAPALI MI?

Bankalar resmi tatillerde çalışmalarına ara veriyor. Milli bayramlardan olan ve resmi tatil kabul edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, pazartesi günü karşılanacak. Bu nedenle 19 Mayıs Pazartesi kamu ve özel bankalar kapalı olacak. Bankalar 20 Mayıs Salı günü normal mesailerine devam edecek.