19 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı? Pazartesi günü EFT, havale yapılır mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu sene pazartesi günü kutlanıyor olacak. Haftanın ilk iş gününde bankalarda iş ve işlemleri olanlar ''19 Mayıs'ta bankalar kapalı mı, tatil mi?'' sorularını yöneltiyor. Peki, 19 Mayıs Pazartesi EFT, havale yapılacak mı?

19 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı? Pazartesi günü EFT, havale yapılır mı? - 1

Banka çalışma saatleri, resmi tatil süreçlerinde öne çıkıyor. Resmi tatillerden 19 Mayıs'ta bankalar işlemlerine devam edecek mi, tatil mi merak konusu oldu. Pazartesi günü kamu ve özel bankalar açık mı? İşte, detaylar...

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19 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı? Pazartesi günü EFT, havale yapılır mı? - 2

BANKALAR 19 MAYIS'TA AÇIK MI, KAPALI MI?

Bankalar resmi tatillerde çalışmalarına ara veriyor. Milli bayramlardan olan ve resmi tatil kabul edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, pazartesi günü karşılanacak. Bu nedenle 19 Mayıs Pazartesi kamu ve özel bankalar kapalı olacak. Bankalar 20 Mayıs Salı günü normal mesailerine devam edecek.

19 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı? Pazartesi günü EFT, havale yapılır mı? - 3

19 MAYIS'TA EFT VE HAVALE YAPILIR MI?

19 Mayıs'ta EFT işlemi yapılamayacak. Gerçekleştirilen EFT'ler bir sonraki iş gününde işleme alınır. Ancak havale/FAST işlemleri 7 gün 24 saat yapılabilir.

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