19 Mayıs'ta hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi özel hastaneler tatil mi?
Hastaneler, sağlık ocakları ve eczanelerin resmi tatil günlerinde çalışma saatleri araştırılıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, pazartesi gününe denk geliyor ve bu tarihte birçok kamu ve özel kurum tatil oluyor. 19 Mayıs Pazartesi eczaneler, sağlık ocakları, özel ve devlet hastaneleri kapalı mı?
19 Mayıs Pazartesi günü tüm yurtta Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları olacak. Resmi tatil olan 19 Mayıs'ta kamu kurumları tatil yapıyor. Özel sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların çalışma düzeni ise merak konusu. Pazartesi eczaneler, hastaneler, sağlık ocakları tatil mi?