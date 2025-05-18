19 Mayıs'ta hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi özel hastaneler tatil mi?

Özel hastaneler de 19 Mayıs'ta açık oluyor ancak bazı bölümler ve doktorlar pazartesi günü çalışmıyor olabilir. Bu nedenle daha önce hastaneyi arayarak bilgi alınması önerilir.



Hastanelerin acil bölümleri hasta kabul edecek. Eczaneler ise 19 Mayıs Pazartesi günü nöbetçi sistemini uygulayacak.