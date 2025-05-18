19 Mayıs'ta hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi özel hastaneler tatil mi?

Hastaneler, sağlık ocakları ve eczanelerin resmi tatil günlerinde çalışma saatleri araştırılıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, pazartesi gününe denk geliyor ve bu tarihte birçok kamu ve özel kurum tatil oluyor. 19 Mayıs Pazartesi eczaneler, sağlık ocakları, özel ve devlet hastaneleri kapalı mı?

19 Mayıs'ta hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi özel hastaneler tatil mi? - 1

19 Mayıs Pazartesi günü tüm yurtta Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları olacak. Resmi tatil olan 19 Mayıs'ta kamu kurumları tatil yapıyor. Özel sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların çalışma düzeni ise merak konusu. Pazartesi eczaneler, hastaneler, sağlık ocakları tatil mi?

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19 Mayıs'ta hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi özel hastaneler tatil mi? - 2

19 MAYIS PAZARTESİ HASTANELER, ECZANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Sağlık ocakları, devlet hastanelerinin poliklinikleri ve eczaneler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olan pazartesi günü tatil nedeniyle kapalı olacak.

19 Mayıs'ta hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi özel hastaneler tatil mi? - 3

Özel hastaneler de 19 Mayıs'ta açık oluyor ancak bazı bölümler ve doktorlar pazartesi günü çalışmıyor olabilir. Bu nedenle daha önce hastaneyi arayarak bilgi alınması önerilir.

Hastanelerin acil bölümleri hasta kabul edecek. Eczaneler ise 19 Mayıs Pazartesi günü nöbetçi sistemini uygulayacak.

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