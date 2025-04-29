19 Mayıs'ta okullar tatil mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram'ında üniversiteler açık mı?

19 MAYIS OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ, AÇIK MI?

Resmi tatiller arasında yer alan tarihlerden biri de 19 Mayıs'tır. Bu tarih, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanır. Bu tarihte okullar, üniversiteler, resmi kurumlar, bankalar kapalı oluyor.



Bu nedenle okullar, üniversiteler ve diğer kamu kurumları da 20 Mayıs Salı günü çalışmalarına kaldıkları yerden devam edecek.