19 Mayıs'ta okullar tatil mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram'ında üniversiteler açık mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta her sene coşku ve heyecanla kutlanıyor. 19 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaş'ını başlatmıştı. Atatürk bu tarihi gençliğe armağan etti. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi, okullar, üniversiteler tatil mi?

19 Mayıs'ta okullar tatil mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram'ında üniversiteler açık mı? - 1

Resmi tatiller takvimi öğrenciler, çalışanlar tarafından takip ediliyor. 1 Mayıs'ın ardından 19 Mayıs da resmi tatil olarak kutlanacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu sene pazartesi gününe denk geliyor. 19 Mayıs'ta üniversiteler ve okullar açık mı, kapalı mı?

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19 Mayıs'ta okullar tatil mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram'ında üniversiteler açık mı? - 2

19 MAYIS OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ, AÇIK MI?

Resmi tatiller arasında yer alan tarihlerden biri de 19 Mayıs'tır. Bu tarih, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanır. Bu tarihte okullar, üniversiteler, resmi kurumlar, bankalar kapalı oluyor.

Bu nedenle okullar, üniversiteler ve diğer kamu kurumları da 20 Mayıs Salı günü çalışmalarına kaldıkları yerden devam edecek.

19 Mayıs'ta okullar tatil mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram'ında üniversiteler açık mı? - 3

Resmi Tatiller 2025

Yılbaşı 1 Ocak
Ramazan Bayramı 29 Mart - 1 Nisan
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs
19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs
Kurban Bayramı 5 Haziran - 9 Haziran
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz
30 Ağustos Zafer Bayramı 30 Ağustos
29 Ekim Cumhuriyet Bayramm 28 Ekim - 29 Ekim

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