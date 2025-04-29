19 Mayıs'ta okullar tatil mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram'ında üniversiteler açık mı?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta her sene coşku ve heyecanla kutlanıyor. 19 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaş'ını başlatmıştı. Atatürk bu tarihi gençliğe armağan etti. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi, okullar, üniversiteler tatil mi?
Resmi tatiller takvimi öğrenciler, çalışanlar tarafından takip ediliyor. 1 Mayıs'ın ardından 19 Mayıs da resmi tatil olarak kutlanacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu sene pazartesi gününe denk geliyor. 19 Mayıs'ta üniversiteler ve okullar açık mı, kapalı mı?