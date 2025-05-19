19 Mayıs'ta trafiğe kapalı olan yollar: 19 Mayıs'ta Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı?

Ankara'da trafiğe kapalı yollar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yola çıkacak sürücüler tarafından sorgulanıyor. Bugün yola çıkacak olan sürücüler, kullanabilecekleri alternatif güzergahları araştırıyor. 19 Mayıs Pazartesi günü Gençlik Bayramı nedeniyle Ankara Emniyet Müdürlüğü trafiğe kapalı olan yolları duyurdu. 19 Mayıs etkinlikleri nedeniyle birçok ilçede bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak. Peki, 19 Mayıs’ta hangi yollar trafiğe kapalı? İşte, 19 Mayıs’ta trafiğe kapalı olan yollar listesi.

19 Mayıs'ta trafiğe kapalı olan yollar: 19 Mayıs'ta Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı? - 1

19 Mayıs’ta hangi yolların trafiğe kapalı olacağı birçok sürücünün gündeminde yer almaya başladı. 19 Mayıs Pazartesi günü yola çıkmaya hazırlananlar ise “Bugün hangi yollar trafiğe kapalı” sorusuna cevap arıyor. İşte, Ankara'da bugün trafiğe kapalı olacak olan yollar.

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19 Mayıs'ta trafiğe kapalı olan yollar: 19 Mayıs'ta Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı? - 2

ANKARA’DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

Ankara'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Açıklamaya göre, Ankara'da bugün saat 08.00'dan itibaren, trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

19 Mayıs'ta trafiğe kapalı olan yollar: 19 Mayıs'ta Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı? - 3

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, bugün saat 08.00'dan itibaren, Milli Müdafaa Caddesi, Kumrular Caddesi, Necatibey Caddesi, Gençlik Caddesi, Anıt Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi ve Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak.

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