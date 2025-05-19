19 Mayıs'ta trafiğe kapalı olan yollar: 19 Mayıs'ta Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı?
Ankara'da trafiğe kapalı yollar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yola çıkacak sürücüler tarafından sorgulanıyor. Bugün yola çıkacak olan sürücüler, kullanabilecekleri alternatif güzergahları araştırıyor. 19 Mayıs Pazartesi günü Gençlik Bayramı nedeniyle Ankara Emniyet Müdürlüğü trafiğe kapalı olan yolları duyurdu. 19 Mayıs etkinlikleri nedeniyle birçok ilçede bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak. Peki, 19 Mayıs’ta hangi yollar trafiğe kapalı? İşte, 19 Mayıs’ta trafiğe kapalı olan yollar listesi.
19 Mayıs’ta hangi yolların trafiğe kapalı olacağı birçok sürücünün gündeminde yer almaya başladı. 19 Mayıs Pazartesi günü yola çıkmaya hazırlananlar ise “Bugün hangi yollar trafiğe kapalı” sorusuna cevap arıyor. İşte, Ankara'da bugün trafiğe kapalı olacak olan yollar.