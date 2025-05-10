19 Mayıs'ta üniversiteler tatil mi? 19 Mayıs Pazartesi devlet ve özel üniversiteler kapalı mı?

19 Mayıs resmi tatiller arasında yer alan tarihlerdendir. Aynı zamanda Milli bayramlar günlerimizdendir. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs, Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor. Peki, 19 Mayıs Pazartesi okullar, üniversiteler açık mı, kapalı mı?

19 Mayıs'ta üniversiteler tatil mi? 19 Mayıs Pazartesi devlet ve özel üniversiteler kapalı mı? - 1

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençli ve Spor Bayramı, ilk kez 1938 yılında Gençlik ve Spor Bayramı olarak anılan 19 Mayıs resmi tatildir ve kamu kurum ve kuruluşları bu tarihte çalışmalarına ara verir. 19 Mayıs'ta üniversiteler tatil mi?

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19 Mayıs'ta üniversiteler tatil mi? 19 Mayıs Pazartesi devlet ve özel üniversiteler kapalı mı? - 2

19 MAYIS'TA DEVLET VE ÖZEL ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

19 Mayıs Pazartesi günü, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruluşları gibi okullar da tatil olacak. Devlet ve özel üniversiteler de 19 Mayıs günü kapalı olacak.

19 Mayıs'ta üniversiteler tatil mi? 19 Mayıs Pazartesi devlet ve özel üniversiteler kapalı mı? - 3

19 MAYIS ÖNEMİ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, gençlerin gelişimi ve milli bilinci korunarak nesiller boyunca aktarılması adına her sene kutlanıyor.

19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı tarihtir. 1938 yılından itibaren resmi bayram olarak ilan edilen bu tarihi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'in vefatından yaklaşık 4 ay önce bu anlamlı günün gençlere emanet edilmesini talep eder.

20 Haziran 1938 yılında çıkarılan yasa ile ''Gençlik ve Spor Bayramı'' adını alır. 1981 yılında ''19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'' şeklinde kullanılır.

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