19 Mayıs'ta üniversiteler tatil mi? 19 Mayıs Pazartesi devlet ve özel üniversiteler kapalı mı?
19 Mayıs resmi tatiller arasında yer alan tarihlerdendir. Aynı zamanda Milli bayramlar günlerimizdendir. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs, Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor. Peki, 19 Mayıs Pazartesi okullar, üniversiteler açık mı, kapalı mı?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençli ve Spor Bayramı, ilk kez 1938 yılında Gençlik ve Spor Bayramı olarak anılan 19 Mayıs resmi tatildir ve kamu kurum ve kuruluşları bu tarihte çalışmalarına ara verir. 19 Mayıs'ta üniversiteler tatil mi?