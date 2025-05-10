19 Mayıs'ta üniversiteler tatil mi? 19 Mayıs Pazartesi devlet ve özel üniversiteler kapalı mı?

19 MAYIS ÖNEMİ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, gençlerin gelişimi ve milli bilinci korunarak nesiller boyunca aktarılması adına her sene kutlanıyor.



19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı tarihtir. 1938 yılından itibaren resmi bayram olarak ilan edilen bu tarihi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'in vefatından yaklaşık 4 ay önce bu anlamlı günün gençlere emanet edilmesini talep eder.



20 Haziran 1938 yılında çıkarılan yasa ile ''Gençlik ve Spor Bayramı'' adını alır. 1981 yılında ''19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'' şeklinde kullanılır.