19 ve 29 Ekim'de hangi yollar trafiğe kapatılacak? İstanbul'da trafiğe kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar
İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinin provasına ilişkin trafik düzenlemelerini duyurdu. 19 Ekim’de yapılacak prova hazırlıkları ve 29 Ekim’deki resmî geçit töreni nedeniyle bazı ana yollar ile bağlantı yolları belirli saatlerde trafiğe kapatılacak. Peki, 19 ve 29 Ekim'de hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve provaları kapsamında trafiğe kapalı olacak olan yollar belli oldu. İstanbul Valiliği, trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.