19 ve 29 Ekim'de hangi yollar trafiğe kapatılacak? İstanbul'da trafiğe kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinin provasına ilişkin trafik düzenlemelerini duyurdu. 19 Ekim’de yapılacak prova hazırlıkları ve 29 Ekim’deki resmî geçit töreni nedeniyle bazı ana yollar ile bağlantı yolları belirli saatlerde trafiğe kapatılacak. Peki, 19 ve 29 Ekim'de hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve provaları kapsamında trafiğe kapalı olacak olan yollar belli oldu. İstanbul Valiliği, trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

05.45 İTİBARIYLA YOLLAR KAPATILACAK

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında provanın yapılacağı 19 Ekim Pazar ve törenin gerçekleştirileceği 29 Ekim Çarşamba saat 05.45 itibarıyla program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

19 VE 29 EKİM'DE HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK?

Bu kapsamda Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Edirnekapı ile 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikameti Adnan Menderes Bulvarı girişleri trafiğe kapatılacak.

Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden bulvara katılım da sağlanamayacak.

Kapatılacak yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet ve Fevzipaşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabilecek.

