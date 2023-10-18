19 yaşındaki Batuhan’ın şüpheli ölümü (Üzerinde sadece iç çamaşırı, şort ve bir toka bulundu)

“3 DAKİKADA BU ÇOCUĞA NE OLDU?”

Avukat Sarıbal, olaydan önceki güvenlik kamerası görüntülerinde iş yerine doğru yürürken, üzerinde pantolon, siyah tişört ve ayakkabısı olan Batuhan’ın, öldükten sonra ise üzerinde sadece iç çamaşırı, şort ve bir toka bulunduğunu, ellerinde de motor yağı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Görüntüler çok düşündürücü. Üzerinde pantolon, tişört ve ayakkabısı bulunan Batuhan, ölmeden kısa süre önce üst kata, yanında Suriye uyruklu çalışan bir kişiyle çıkıyor. Daha sonra dayısı otomobili ile hızla olay yerine geliyor. 3 dakika sonra Suriye uyruklu kişi omzunu tutarak olay yerinden ayrılıyor. Bu sırada, ellerinde motor yağı bulunan, üzerinde sadece iç çamaşırı ve şort ile toka bulunan Batuhan, dayısı tarafından hastaneye getiriliyor. Batuhan, 3 dakika önce kamera kayıtlarında elleri ve kıyafetleri temiz vaziyette olarak görülüyor. 3 dakika içeride ne oldu da bu çocuğun elleri motor yağı oldu? Adli Tıp raporundan gelen sonuç, nedeni tespit edilemeyen ölüm veya hastalık nedeniyle ölüm. Alınan ifadeler ile görüntülerin uyuşmaması üzerine bir kez daha suç duyurusunda bulunduk.”