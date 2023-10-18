19 yaşındaki Batuhan’ın şüpheli ölümü (Üzerinde sadece iç çamaşırı, şort ve bir toka bulundu)
Bursa’da yaz döneminde çalışmak için dayısına ait plastik ambalaj paketlemesi yapan iş yerinde hareketsiz bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Batuhan Eren Kılıç’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Üzerinde sadece iç çamaşırı, şort ve bir toka bulunan Kılıç’a yapılan otopside, ölüm nedeninin, düşmeye bağlı değil, bilinmeyen bir rahatsızlıktan dolayı olduğu belirlendi. Genç Batuhan’ın babası Fırat Kılıç, Batuhan’ın dayısı M.G.’nin olay günü verdiği ifadeler ile güvenlik kamerası görüntülerinin çelişkili olduğunu söyledi.
Bursa’da yaşayan Batuhan Eren Kılıç, yaz dönemini değerlendirmek için dayısı M.G.’ye ait, plastik ambalaj paketleme tesisinde çalışmaya başladı.
10 Ağustos günü saat 22.00 sıralarında, iddiaya göre dayısının, asma kattaki ofisten su getirmesini istediği Batuhan, merdivenden düştü.Dayısı tarafından yerde hareketsiz yatarken bulunup özel hastaneye kaldırılan Kılıç, kurtarılamadı.