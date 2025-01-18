19 yaşındaki Hatice, mobilya ustası oldu: Görenler garipsiyor
Kahramanmaraş'ta yaşayan 19 yaşındaki Hatice Kübra Topaktaş, babasının yanına yardım için gittiği atölyede 5 yıldır dolap, masa ve birçok ahşap ürün üretiyor.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan 19 yaşında Hatice Kübra Topaktaş, 5 yıl önce mobilya ustası babası Fahri'nin yanında okulundan geri kalan zamanlarda atölyede çalışmaya başladı. Burada işin inceliklerini ve makineleri kullanmayı öğrenen Topaktaş, babasıyla birlikte çeşitli mobilya imalatı yapıyor.