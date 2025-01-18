19 yaşındaki Hatice, mobilya ustası oldu: Görenler garipsiyor

Baba Fahri Topaktaş ise kızının yanında çalışmasından mutluluk duyduğunu anlatarak şunları söyledi:

“Burada yetiştirecek eleman olmadığı için ben kızıma önayak oldum. 5 yıldır yanımda çalışıyor. Kızım her işte çok iyi olsun istiyorum. Önceden hep yadırgıyorlardı. Kadın ve kızın yanında çalışabilir mi diye soruyorlardı. Çalışacak. Hayat müşterek. İleride en azından elinde bir mesleği olur. Bu işte başarılı olur ve geleceği çok parlak. Şimdi her şey makineleşiyor ama sonuçta bunu insan takacak insan yapacak. Bizim işimiz ince bir iş ve kişiye özel çalışıyoruz" dedi.