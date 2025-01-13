1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? (2025 yılı otoyol ve köprü geçiş ücretleri)

2025 yılı için Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti belli oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından, köprü, otoyol ve tünellerin 2025 yılı için geçiş ücretleri açıklandı. İstanbul ile Çanakkale'yi birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü sık kullanan vatandaşlar ise ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, 2025 yılında 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu?