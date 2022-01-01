1915 Çanakkale Köprüsü’nde geri sayım başladı

Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayan ve 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini, 18 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı.