Son olarak da köprü nün araç geçiş yolu için tabliye bloklarının montajına başlandı.

Adana'da üniversite kazanan öğrenciler ile buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çanakkale 'den geldiğini söyleyen genç ile 1915 Çanakkale Köprüsü üzerine yaptığı sohbet sırasında, 13 Kasım'da Çanakkale 'de olacağını açıklaması dikkat çekti.

Bölgede fiyatların çok arttığını belirten Yılmaz, "1 lira olan, bugün 10 lira oldu" dedi.

Otel yatırımı için bölgeye gelenler olduğuna kaydeden Yılmaz, "Bilhassa lojistik yatırım yapmak isteyen büyük firmalar var. Bunlar sürekli bizle gelip, görüşüyorlar. Önümüzdeki günlerde bunları somut olarak göreceğiz. Lapseki altyapısıyla kanalizasyonuyla suyuyla doğal gazıyla buna hazır" dedi.