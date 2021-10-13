1915 Köprüsü'nde sona doğru: Son tabliye montajı 13 Kasım'da

1915 Köprüsü tamamlanma aşamasına geldi. 2023 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzunu olacak nün araç geçiş yolunun son tabliye montajının kaynağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da yapması planlanıyor.

Haberler - DHA 13.10.2021 - 11:19 | Son Güncelleme : 13.10.2021 - 11:44

1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru: Son tabliye montajı 13 Kasım'da - 1
 Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak olan ve cumhuriyetin 100'üncü yılını simgeleyen, 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma sü' unvanını alacak 1915 Köprüsü'nün temeli, 18 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından atıldı.
1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru: Son tabliye montajı 13 Kasım'da - 2

5 ay sonra, 18 Mart 2022'de, hizmete açılması planlanan 1915 Köprüsü araç geçiş yolunun son tabliye montajında kaynağı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da yapması planlanıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru: Son tabliye montajı 13 Kasım'da - 3

5 bine yakın çalışanla 24 saat aralıksız devam eden mesai sonucu 4,5 yılın ardından , tamamlanma aşamasına geldi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru: Son tabliye montajı 13 Kasım'da - 4

Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 18 Mart'ı simgeleyen, 318 metre yüksekliğe sahip kulelerinin tamamlanmasının ardından ana halatların montajı yapıldı. 

1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru: Son tabliye montajı 13 Kasım'da - 5

Son olarak da nün araç geçiş yolu için tabliye bloklarının montajına başlandı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru: Son tabliye montajı 13 Kasım'da - 6
Araç geçiş yolunu oluşturacak 87 tabliye blokundan 81'inin montajı geçen ay tamamlandı. Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayacak araç geçiş yolu, Lapseki ve Gelibolu yakasındaki kule diplerinde bekletilen, birbirine kaynatılmış 3'er tabliye blokunun vinçle yukarı kaldırılmasıyla bitmiş olacak.
1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru: Son tabliye montajı 13 Kasım'da - 7

SON KAYNAK CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN

Bir süredir montajı tamamlanan 81 tabliye blokunun kaynak ve izolasyon işleri ile aydınlatma direkleri ve korkulukların montaj işleri devam eden 1915 Köprüsü'nde, Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayacak tabliye blokunun montajında kaynağı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapması planlanıyor.
1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru: Son tabliye montajı 13 Kasım'da - 8

Adana'da üniversite kazanan öğrenciler ile buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'den geldiğini söyleyen genç ile 1915 Köprüsü üzerine yaptığı sohbet sırasında, 13 Kasım'da 'de olacağını açıklaması dikkat çekti.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru: Son tabliye montajı 13 Kasım'da - 9
1915 Köprüsü kule diplerinde bekleyen son 2 parça tabliye blokunun montajının da Erdoğan'ın 'ye geleceği 13 Kasım'da yapılacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, temelini attığı 1915 Köprüsü'nde araç geçiş yolunu tamamlayacak son tabliye bloku montajında kaynağı yapması planlanıyor.
1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru: Son tabliye montajı 13 Kasım'da - 10
1915 Köprüsü'nün açılışı da zaferin 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart 2022'de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. Boğazı'nda böylece 6 dakika gibi kısa sürede kesintisiz ulaşım imkanı sunulacak.
1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru: Son tabliye montajı 13 Kasım'da - 11

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, 1915 Köprüsü ile İstanbul-Lapseki'nin kolayca ulaşılabilir olacağını belirtti.

Bölgede fiyatların çok arttığını belirten Yılmaz, "1 lira olan, bugün 10 lira oldu" dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru: Son tabliye montajı 13 Kasım'da - 12
Otel yatırımı için bölgeye gelenler olduğuna kaydeden Yılmaz, "Bilhassa lojistik yatırım yapmak isteyen büyük firmalar var. Bunlar sürekli bizle gelip, görüşüyorlar. Önümüzdeki günlerde bunları somut olarak göreceğiz. Lapseki altyapısıyla kanalizasyonuyla suyuyla doğal gazıyla buna hazır" dedi.
1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru: Son tabliye montajı 13 Kasım'da - 13

2023 METRE ORTA AÇIKLIĞIYLA DÜNYANIN EN UZUNU OLACAK 

1915 Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday.

Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla tamamlanınca 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma sü' unvanına sahip olacak.

1915 Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, kırmızı beyaz olacak.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru: Son tabliye montajı 13 Kasım'da - 14

318 metrelik yüksekliğiyle Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 3'üncü ayın 18'ini simgeleyen kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. 770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki , 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru: Son tabliye montajı 13 Kasım'da - 15
1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru: Son tabliye montajı 13 Kasım'da - 16

 Gidiş ve geliş yolu 3'er şeritli olan  45,06 metre genişlikte. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yer alıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru: Son tabliye montajı 13 Kasım'da - 17

'Asrın projesi' olarak gösterilen 1915 Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma , 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit sü, 38 üst geçit sü, 5 , 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa ediliyor.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru: Son tabliye montajı 13 Kasım'da - 18
1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru: Son tabliye montajı 13 Kasım'da - 19
1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru: Son tabliye montajı 13 Kasım'da - 20
1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru: Son tabliye montajı 13 Kasım'da - 21
1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru: Son tabliye montajı 13 Kasım'da - 22
1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru: Son tabliye montajı 13 Kasım'da - 23
1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru: Son tabliye montajı 13 Kasım'da - 24
1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru: Son tabliye montajı 13 Kasım'da - 25
1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru: Son tabliye montajı 13 Kasım'da - 26
1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru: Son tabliye montajı 13 Kasım'da - 27
1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru: Son tabliye montajı 13 Kasım'da - 28

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