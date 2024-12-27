1939 Erzincan depreminin yaşayan tanığı o günleri anlattı: Küreğini kapan enkaza gitti
Resmi rakamlara göre 33 bin kişinin hayatını kaybettiği 100 binden fazla insanın yaralandığı, tarihin en büyük depremlerinden olan 7.9 büyüklüğündeki 1939 Erzincan depreminin yaşayan tanığı 108 yaşındaki Mehmet Güloğlu, o korkunç günleri anlattı.
''ARTLARINDAN NE AĞITLAR YAKILDI''
Depremin olduğu 27 Aralık 1939 tarihinde Erzincan merkeze bağlı Göyne köyünde ailesiyle birlikte yaşadıklarını ifade eden Mehmet Güloğlu, şunları söyledi:
“Deprem olduğu anda her yer zangır zangır sallanmaya başladı. Beton bina yok idi, hep toprak evler. Soğuk, kış, kar diz boyu. Karakış ayı. Her yer yıkıldı, enkaza döndü. Çoğu insan hep soğuk, sahipsizlikten öldü. Bakan yok, enkazdan çıkartan yok. Kazmasını, küreğini alan enkazdan insan çıkarabilmek için koşup yardıma gitti. Babamın ufak bir misafir odası vardı. Gittik orada sobayı yaktık, başına biriktik ısınmaya çalıştık. Gür gür ediyor sallantıdan, bu sefer bir daha kaçıyoruz dışarıya. Dışarıda nerede duralım, hava çok soğuk. Sonra gübrelerin üstüne palazları serdik, çadır yaptık böyle kalmaya çalıştık. Deprem çok büyük alanda yıkıma neden oldu. Çok insan hayatını kaybetti, artlarından ne ağıtlar yakıldı'' diye konuştu.