1959 yılında kuruldu: 66 yıllık basımevi müzeye dönüştürüldü
Erzurum'da 1957 yılında kapılarını açan Atatürk Üniversitesi'nin kitap, dergi, broşür ve fakülte evrakının basımı için 1959 yılında kurulan basımevi, müzeye dönüştürüldü. Üniversite bünyesinde kurulan Hurufat Atatürk Üniversitesi Baskı Müzesi'nde, en eskisi 80 yıllık olmak üzere 32 adet baskı makinesi ile binlerce hurufat (metal harf) sergileniyor.
Ziraat ve fen-edebiyat fakültesine kayıt yaptıran 135 öğrencisi ile 1959 yılında yükseköğretime başlayan Atatürk Üniversitesi'nde, akademisyenlerin kitap, dergi, broşür ve fakülte evrakının basımı için 1959 yılında, dönemin son teknolojisi ürünü baskı makinelerinden oluşan bir basımevi kuruldu. Yarım asır boyunca baskı hizmetlerinde kullanılan basımevi, gelişen teknoloji nedeniyle 2010 yılında kapatıldı.