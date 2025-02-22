1959 yılında kuruldu: 66 yıllık basımevi müzeye dönüştürüldü

2020 yılında başladığımız çalışma pandemi sebebiyle biraz gecikti ama sonunda müze sanatseverlerin ve meraklıların hizmetine açıldı. Müzedeki eserlerin en eskisi, 1940 ile 1950 arasında tarihlendirilebilir. Türkiye'de büyüklük ve makine parkı olarak en büyük müze olarak öne çıkıyor. Burada matbaa makinelerinin yanı sıra kurşun harfler grubu var. Çok değerli bir koleksiyona sahibiz. Binlerce kurşun harf var. Sadece Türkçe karakterler değil; aynı zamanda Arapça karakterler, matematik sembolleri ve diğer sembollerin olduğu hurufatlar mevcut" dedi.