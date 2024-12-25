1962'den beri yapılıyor: 3 nesildir bu işi sürdürüyorlar ama çırak bulamıyorlar
Uşak'ın Ulubey ilçesinde 10 metrekarelik dükkanda 3 nesildir 62 yıldır saat tamiri yapılıyor. En son varis olan 54 yaşındaki Mehmet Mümtaz Coşkun ise 1985'ten bu yana her sabah büyük bir aşkla dükkanını açan babasının yanında başladığı mesleği hiç bırakmadan 29 yıldır yaptığını ifade ederek, "1985'den beri bu mesleği yapıyorum. Bu seviyeye 55 yaşına geldim artık" dedi.
Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan 10 metrekarelik dükkanda, 1962'den beri dededen oğula geçerek saat tamiri yapılıyor. En son varis olan 54 yaşındaki Mehmet Mümtaz Coşkun ise 1985'ten bu yana her sabah büyük bir aşkla dükkanını açan babasının yanında başladığı mesleği hiç bırakmadan 29 yıldır yaptığını ifade ederek, "1985'den beri bu mesleği yapıyorum. Bu seviyeye 55 yaşına geldim artık" dedi.