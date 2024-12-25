1962'den beri yapılıyor: 3 nesildir bu işi sürdürüyorlar ama çırak bulamıyorlar

İki çocuk babası olan Coşkun, kendi evlatlarına da bu mesleği aktararak devam ettirmek istediğini fakat evlatlarının okuduğu için bu mesleği yapmadıklarını ve meslekte işi devam ettirecek çırak bulamadığını ifade ederek, “Çocuklarım okudu. Liseden sonra üniversiteye gittiler. Tabii bu iş istek, arz ve talep meselesi bu. Biraz da kendi akışına bıraktım çocukları. Aslında ben son nesilim. Mesleki anlamda benim işim de dahil olmak üzere, gençler ve çocuklar çıraklığa gitse daha iyi olur. Çünkü artık meslekler bitmek üzere. Dolasıyla hem ülkemiz açımızdan, istihdam açısından çok güzel olur, özellikle çırak usta yetişmesi. Bunlar çok önemli şeyler” dedi.